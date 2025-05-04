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Психолог розповів, чи варто шукати кохання в інтернеті

4 травня 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Як знайти гідного чоловіка на сайті знайомств — поради психолога
Наречений і наречена. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Багато хто шукає кохання на сайтах знайомств. Це зручно, бо не займає багато часу, не обов'язково кудись йти та й можна одразу скіпнути залицяльника, який не припав до душі. Однак чи реально знайти там справжнє кохання, яке переросте у міцний шлюб?

Про це розповів експерт у психології відносин Ярослав Самойлов.

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Як зазначив експерт, близько 30% користувачів на сайтах знайомств — чоловіки. Варто розуміти, що частина з цих них шукає розвагу на одну ніч, інші ж взагалі можуть бути одружені. Фактично, залишається невеликий відсоток тих, хто дійсно готовий будувати серйозні стосунки з жінкою.

Знайти кохання на сайті знайомств хоч і буде нелегко, але реально. Цілеспрямованим та успішним чоловікам елементарно не вистачає часу для знайомств. Відтак вони дійсно шукають другу половинку онлайн.

Чи можна знайти кохання на сайті знайомств
Побачення онлайн. Фото: Pexels

Аби знайти гідного чоловіка на сайті знайомств, варто ретельно попрацювати над анкетою. Визначте, що ви хочете нею донести. Не намагайтесь при цьому бути кимось іншим. Підберіть гарні фото, які покажуть вас та ваш характер. Не варто намагатись показатись іншою, бо ж рано чи пізно, ви зустрінетесь в реальному житті.

Також варто детально розповісти про себе. Вкажіть свої якості, напишіть в анкеті про захоплення та очікування від стосунків. Назвіть свої цінності та пріоритети.

Не соромтесь написати чоловікові першою. Почніть спілкуватись з тим, хто вам сподобався. Найкраще запитати в нього про щось, що стосується його анкети. Так чоловік зрозуміє, що ви дійсно зацікавлені у ньому, а не пишете всім підряд.

Знайти кохання на сайті знайомств можливо вийде не швидко. Однак, ваша людина вам точно зустрінеться. Просто не бійтеся бути активною та проявляти ініціативу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зацікавити чоловіка на сайті знайомств. Є три поради, які точно допоможуть.

Також ми розповідали про те, які питання варто поставити партнеру на першому побаченні. Така розмова вас зблизить.

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08:28 У КМДА підсумували руйнування від падіння уламків російських БпЛА

08:05 Удар РФ по Києву — кількість постраждалих перевищила десять осіб

07:40 Атака РФ на Черкаси — рятувальники показали фото наслідків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:22 Будівництво метро на Виноградар знову загальмувало — причини

07:17 Вирви та руїни — фоторепортаж наслідків нічної атаки РФ на Київ

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