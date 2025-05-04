Как найти достойного мужчину на сайте знакомств — советы психолога

Психолог рассказал, стоит ли искать любовь в интернете
Многие ищут любовь на сайтах знакомств. Это удобно, потому что не занимает много времени, не обязательно куда-то идти и можно сразу скипнуть ухажера, который не пришелся по душе. Однако реально ли найти там настоящую любовь, которая перерастет в крепкий брак?
Об этом рассказал эксперт в психологии отношений Ярослав Самойлов.
Возможно ли выйти замуж через сайт знакомств
Как отметил эксперт, около 30% пользователей на сайтах знакомств — мужчины. Стоит понимать, что часть из этих них ищет развлечение на одну ночь, другие же вообще могут быть женаты. Фактически, остается небольшой процент тех, кто действительно готов строить серьезные отношения с женщиной.
Найти любовь на сайте знакомств хоть и будет нелегко, но реально. Целеустремленным и успешным мужчинам элементарно не хватает времени для знакомств. Поэтому они действительно ищут вторую половинку онлайн.
Чтобы найти достойного мужчину на сайте знакомств, стоит тщательно поработать над анкетой. Определите, что вы хотите ею донести. Не пытайтесь при этом быть кем-то другим. Подберите хорошие фото, которые покажут вас и ваш характер. Не стоит пытаться показаться другой, так как рано или поздно, вы встретитесь в реальной жизни.
Также стоит подробно рассказать о себе. Укажите свои качества, напишите в анкете об увлечениях и ожидания от отношений. Назовите свои ценности и приоритеты.
Не стесняйтесь написать мужчине первой. Начните общаться с тем, кто вам понравился. Лучше всего спросить у него о чем-то, что касается его анкеты. Так мужчина поймет, что вы действительно заинтересованы в нем, а не пишете всем подряд.
Найти любовь на сайте знакомств возможно получится не быстро. Однако, ваш человек вам точно встретится. Просто не бойтесь быть активной и проявлять инициативу.
Напомним, ранее мы писали о том, как заинтересовать мужчину на сайте знакомств. Есть три совета, которые точно помогут.
Также мы рассказывали о том, какие вопросы стоит задать партнеру на первом свидании. Такой разговор вас сблизит.
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