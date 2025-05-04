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Психолог рассказал, стоит ли искать любовь в интернете

4 мая 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Как найти достойного мужчину на сайте знакомств — советы психолога
Жених и невеста. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Многие ищут любовь на сайтах знакомств. Это удобно, потому что не занимает много времени, не обязательно куда-то идти и можно сразу скипнуть ухажера, который не пришелся по душе. Однако реально ли найти там настоящую любовь, которая перерастет в крепкий брак?

Об этом рассказал эксперт в психологии отношений Ярослав Самойлов.

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Как отметил эксперт, около 30% пользователей на сайтах знакомств — мужчины. Стоит понимать, что часть из этих них ищет развлечение на одну ночь, другие же вообще могут быть женаты. Фактически, остается небольшой процент тех, кто действительно готов строить серьезные отношения с женщиной.

Найти любовь на сайте знакомств хоть и будет нелегко, но реально. Целеустремленным и успешным мужчинам элементарно не хватает времени для знакомств. Поэтому они действительно ищут вторую половинку онлайн.

Чи можна знайти кохання на сайті знайомств
Свидание онлайн. Фото: Pexels

Чтобы найти достойного мужчину на сайте знакомств, стоит тщательно поработать над анкетой. Определите, что вы хотите ею донести. Не пытайтесь при этом быть кем-то другим. Подберите хорошие фото, которые покажут вас и ваш характер. Не стоит пытаться показаться другой, так как рано или поздно, вы встретитесь в реальной жизни.

Также стоит подробно рассказать о себе. Укажите свои качества, напишите в анкете об увлечениях и ожидания от отношений. Назовите свои ценности и приоритеты.

Не стесняйтесь написать мужчине первой. Начните общаться с тем, кто вам понравился. Лучше всего спросить у него о чем-то, что касается его анкеты. Так мужчина поймет, что вы действительно заинтересованы в нем, а не пишете всем подряд.

Найти любовь на сайте знакомств возможно получится не быстро. Однако, ваш человек вам точно встретится. Просто не бойтесь быть активной и проявлять инициативу.

Напомним, ранее мы писали о том, как заинтересовать мужчину на сайте знакомств. Есть три совета, которые точно помогут.

Также мы рассказывали о том, какие вопросы стоит задать партнеру на первом свидании. Такой разговор вас сблизит.

психология интернет знакомства отношения психология отношений
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07:40 Атака РФ на Черкассы — спасатели показали фото последствий

07:22 Строительство метро на Виноградарь снова затормозило — причины

07:17 Воронки и руины — фото последствий ночной атаки РФ на Киев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:15 lifecell отменит плату за тарифы — что выдумал мобильный оператор

07:01 Какие доллары не принимают в ПриватБанке — правила в 2025 году

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