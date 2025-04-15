Про що говорити з чоловіком на сайті знайомств — це його зацікавить

Дівчина тримає в руках телефон. Фото: Pexels

В наш час чи не більшість людей шукають другу половинку на сайтах знайомств. Перше спілкування онлайн має справити гарне враження на людину. Це дасть шанс продовжити розмову вже при особистій зустрічі.

Новини.LIVE розповідають про те, як зацікавити чоловіка під час спілкування на сайті знайомств.

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Для того, щоб зацікавити співрозмовника, не обов'язково вигадувати щось особливе та складне. Варто всього знати кілька секретів, аби справити незабутнє враження.

Привітання та компліменти

Розпочати розмову варто з привітання. Зверніться до чоловіка, з яким ви знайомитесь, за ім'ям. Це покаже вашу увагу до деталей та дружню атмосферу. Наприклад: "Привіт, Сергію! Побачила твій профіль та вирішила написати, оскільки у нас є багато спільного".

Жінка за ноутбуком. Фото: Pexels

Аби дійсно проявити увагу до людини, зайдіть на профіль та оберіть те, що вам дійсно припаде до душі. Зробіть комплімент щодо хобі чи просто гарного фото. Це допоможе зав'язати розмову. Якщо ви бачите, що чоловік подорожує, запитайте про його улюблене місто чи країну.

Не варто ставити складних питань. Спілкуйтеся так, як би ви робили це в реальному житті.

Знайдіть спільні інтереси

Гарною темою для розмови можуть стати спільні інтереси. З профілю людини здебільшого можна зрозуміти, що її цікавить.

Відтак, якщо ви бачите, що чоловік займається фотографією, напишіть йому про це: "Тобі також подобається фотографія? Я недавно почала цікавитися цим і шукаю хороші поради. Який твій улюблений жанр?".

Не соромтесь жартувати

Додайте у спілкування трохи гумору. Це допоможе створити невимушену атмосферу під час розмови. Крім того, варто залишатись собою та бути щирим, адже найбільше люди не люблять фальш. Це допоможе знайти вам спільну мову, зацікавити чоловіка та поговорити вже не онлайн.

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