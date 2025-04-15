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Как заинтересовать мужчину на сайте знакомств — три совета

15 апреля 2025 18:50
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
О чем говорить с мужчиной на сайте знакомств — это его заинтересует
Девушка держит в руках телефон. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

В наше время едва ли не большинство людей ищут вторую половинку на сайтах знакомств. Первое общение онлайн должно произвести хорошее впечатление на человека. Это даст шанс продолжить разговор уже при личной встрече.

Новини.LIVE рассказывают о том, как заинтересовать мужчину во время общения на сайте знакомств.

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Для того, чтобы заинтересовать собеседника, не обязательно придумывать что-то особенное и сложное. Стоит всего знать несколько секретов, чтобы произвести незабываемое впечатление.

Приветствие и комплименты

Начать разговор стоит с приветствия. Обратитесь к мужчине, с которым вы знакомитесь, по имени. Это покажет ваше внимание к деталям и дружескую атмосферу. Например: "Привет, Сергей! Увидела твой профиль и решила написать, поскольку у нас есть много общего".

Про що писати чоловікові на сайті знайомств
Женщина за ноутбуком. Фото: Pexels

Чтобы действительно проявить внимание к человеку, зайдите на профиль и выберите то, что вам придется по душе. Сделайте комплимент относительно хобби или просто хорошего фото. Это поможет завязать разговор. Если вы видите, что мужчина путешествует, спросите о его любимом городе или стране.

Не стоит задавать сложных вопросов. Общайтесь так, как бы вы делали это в реальной жизни.

Найдите общие интересы

Хорошей темой для разговора могут стать общие интересы. Из профиля человека в основном можно понять, что его интересует.

Поэтому, если вы видите, что мужчина занимается фотографией, напишите ему об этом: "Тебе также нравится фотография? Я недавно начала интересоваться этим и ищу хорошие советы. Какой твой любимый жанр?".

Не стесняйтесь шутить

Добавьте в общение немного юмора. Это поможет создать непринужденную атмосферу во время разговора. Кроме того, стоит оставаться собой и быть искренним, ведь больше всего люди не любят фальшь. Это поможет найти вам общий язык, заинтересовать мужчину и поговорить уже не онлайн.

Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас знакомства в основном перешли в онлайн формат. Найти свою любовь можно в одном из самых популярных приложений.

Также мы сообщали о том, что компания Rakuten Viber официально объявила о старте Viber Dating для украинских пользователей. Это новый сервис онлайн-знакомств.

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