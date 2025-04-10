Найпопулярніші додатки для знайомств — там легко знайти кохання

Допоможуть знайти кохання — найпопулярніші додатки для знайомств
У XXI столітті знайомства гармонійно перейшли у формат онлайн. Що молодь, що досвідчені люди, шукають нових людей та кохання у соціальних мережах чи спеціальних додатках.
Новини.LIVE розповість про найпопулярніші додатки для знайомств.
В яких додатках найкраще шукати кохання
Tinder
Це один з найпопулярніших додатків для онлайн-знайомств. Він працює за дуже легким принципом — "свайп і матч". Крім того, сервіс пропонує платні підписки, ціни на які залежать від рівня функціоналу. Так, є три основні платні підписки: Tinder Plus (коштує 8,99 долара на місяць), Tinder Gold (14,99 долара на місяць), Tinder Platinum (17, 99 долара на місяць).
Окрім вищезгаданих підписок, компанія тестує підписку Tinder Select, яка обійдеться у 499 доларів на місяць або майже 6 000 доларів на рік. За словами розробників, ця підписка має "елітний статус" та надає величезну кількість переваг, зокрема, "впливових учасників" і можливість писати користувачам без взаємних лайків.
Цією програмою можна користуватися і безкоштовно. Основна аудиторія там зазвичай молодь від 18 до 30 років.
Badoo
Це один із найпопулярніших додатків для знайомств серед українців. У ньому ви матимете більший вибір порівняно з Тіндером. Завантаження додатка займе лише кілька кліків та хвилин. Результат буде залежати лише від вас та вашого везіння.
Bumble
Найбільшу популярність цей додаток має на заході. Він особливий тим, що після взаємної симпатії перше повідомлення постійно надсилає жінка.
Це зручно тим, що жінок не засипають сотнями повідомлень, а вони самі створюють для себе зручно атмосферу для спілкування. Такий підхід приваблює в основному адекватну аудиторію.
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