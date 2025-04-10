Найпопулярніші додатки для знайомств — там легко знайти кохання

Дівчина сидить на сайтах знайомств. Фото: freepik

У XXI столітті знайомства гармонійно перейшли у формат онлайн. Що молодь, що досвідчені люди, шукають нових людей та кохання у соціальних мережах чи спеціальних додатках.

Новини.LIVE розповість про найпопулярніші додатки для знайомств.

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Tinder

Це один з найпопулярніших додатків для онлайн-знайомств. Він працює за дуже легким принципом — "свайп і матч". Крім того, сервіс пропонує платні підписки, ціни на які залежать від рівня функціоналу. Так, є три основні платні підписки: Tinder Plus (коштує 8,99 долара на місяць), Tinder Gold (14,99 долара на місяць), Tinder Platinum (17, 99 долара на місяць).

Застосунок Tinder на телефоні. Фото з відкритих джерел

Окрім вищезгаданих підписок, компанія тестує підписку Tinder Select, яка обійдеться у 499 доларів на місяць або майже 6 000 доларів на рік. За словами розробників, ця підписка має "елітний статус" та надає величезну кількість переваг, зокрема, "впливових учасників" і можливість писати користувачам без взаємних лайків​.

Цією програмою можна користуватися і безкоштовно. Основна аудиторія там зазвичай молодь від 18 до 30 років.

Badoo

Це один із найпопулярніших додатків для знайомств серед українців. У ньому ви матимете більший вибір порівняно з Тіндером. Завантаження додатка займе лише кілька кліків та хвилин. Результат буде залежати лише від вас та вашого везіння.

Додаток Badoo на телефоні. Фото: Badoo

Bumble

Найбільшу популярність цей додаток має на заході. Він особливий тим, що після взаємної симпатії перше повідомлення постійно надсилає жінка.

Додаток Bumble на телефоні. Фото з відкритих джерел

Це зручно тим, що жінок не засипають сотнями повідомлень, а вони самі створюють для себе зручно атмосферу для спілкування. Такий підхід приваблює в основному адекватну аудиторію.

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