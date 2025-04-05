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Це їх страшенно дратує — що не люблять чоловіки у поведінці жінок

5 квітня 2025 18:50
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Що найбільше дратує чоловіків у поведінці жінок — багато це роблять
Розлючений чоловік. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Чоловіки та жінки дуже по-різному реагують на одну і ту ж інформацію. Тому важливо стежити за своїми словами, діями чи емоціями, аби не видаватися дуже нетерплячою та не розхитувати стосунки

Поспілкувавшись з психологами, Новини.LIVE розповість, що дратує чоловіків у жінках.

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Порівняння з іншими

Чоловіки не можуть терпіти, коли їхні жінки порівнюють їх з іншими. Неважливо, чи це її батько, колишній, якийсь актор чи просто перехожий на вулиці — для чоловіків це "червоний прапорець". 

Що найбільше дратує чоловіків у жінках
Жінка кричить на чоловіка. Фото: freepik

Ревнощі

Досить часто жінки ревнують чоловіків через свою параною, низьку самооцінку чи бажання володіти людиною. Такий тотальний контроль не призведе до чогось хорошого, а лише роздратує чоловіка та розірве ваш емоційний зв'язок. 

Психологи радять жінкам замість скандальної реакції зі словами: "На кого ти там дивишся" вивчати пристрасті свого партнера, аби зміцнити довіру. 

Спонтанність

Зазвичай чоловіки чітко все планують і не люблять спонтанності та раптові плани. Тому жіноче неочікуване "хочу" може сильно їх роздратувати. Аби уникнути конфліктів на цьому фоні, варто заздалегідь повідомити чоловіку про свої бажання, аби він встиг це обдумати.

Суперечки

Коли жінка розпочинає суперечку, вони з партнером автоматично стають конкурентами. Гени чоловіка влаштовані так, що вони попри все воліють перемогти, тому ситуація може вийти з-під контролю і розпочнеться жорстока сутичка. Не влаштовуйте сварки без причин та дбайте про спільні активності у вільний час. 

Чому чоловіки дратуються на жінок
Сварка між чоловіком та дружиною. Фото: freepik

Ідеальних стосунків, як і людей, не існує, але у кожній парі повинна панувати взаємоповага, довіра та легкість, яка лише зміцнюватиме ваше кохання. 

Раніше ми писали, які фрази хоче почути від своєї жінки кожен чоловік. 

Також ми повідомляли, як розпізнати у чоловікові справжнього нарциса.

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