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Ознаки, що ви стали мамою для чоловіка — на що звернути увагу

2 квітня 2025 19:19
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як не взяти на себе роль мами для партнера — типові помилки жінок
Сварка між чоловіком та дружиною. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Ні в кого не існує ідеальних стосунків, де пари ніколи не сваряться чи не мають конфліктів. Однак буває чимало проблем, зокрема, жінки перетворюються для своїх чоловіків на "матерів" і опікують їх як немовлят. 

Новини.LIVE розповість, що робити в такій ситуації. 

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Контроль його фінансів

Однією з ознак, що жінка стала "мамою" для свого чоловіка — це контроль його фінансів. Вона контролює на що він витрачає гроші, скільки заробляє та скільки відкладає.

Як зрозуміти, що ви стали мамою для чоловіка
Жінка контролює витрати чоловіка. Фото: freepik 

Догляд за харчування

Звісно, багато жінок люблять потішити свою половинку чимось смачненьким, але якщо жінка починає стежити за раціоном свого коханого, вказувати, що йому їсти та навіть контролювати кількість спожитої їжі, це вже тривожний дзвіночок. 

Прийняття рішень замість чоловіка

Жінка все вирішує і ухвалює рішення замість чоловіка не лише в сім'ї, а й в усіх сферах його життя: від вибору одягу до питань з грошима. Такі жінки часто вирішують на що витрачати гроші чи куди їхати у відпустку, не залучаючи при цьому до обговорення свого чоловіка. 

Моральна підтримка

Якщо жінка постійно хоче захистити чоловіка від стресу чи проблем, вона перетворилась на "матусю". У таких випадках вона буде розв'язувати усі його питання та піклуватися про його моральний стан. Це виставляє в негативному світлі обох партнерів. 

Признаки, що ви стали мамою для чоловіка
Жінка втішає чоловіка. Фото: freepik

Організовує життя чоловіка

Жінка записує його до лікаря, планує його вихідні чи зустрічі та навіть нагадує про справи. Вона вказує йому що робити і як поводитися. Таким чином це має вигляд, ніби чоловік сам не в змозі ухвалювати власні рішення. 

Усі ці ознаки свідчать про так званий "збій в системі" і що в стосунках виник дисбаланс. Варто вчасно оцінити ситуацію, розпізнати ці знаки та намагатися повернути рівновагу, аби зберегти стосунки та взаємоповагу. 

Раніше ми писали, що більше виснажує жінку: материнство чи чоловік. 

Також ми повідомляли, які фрази хоче почути від жінки кожен чоловік

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