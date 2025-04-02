Как не взять на себя роль мамы для партнера — типичные ошибки женщин

Ссора между мужем и женой. Фото: freepik

Ни у кого не существует идеальных отношений, где пары никогда не ссорятся или не имеют конфликтов. Однако бывает немало проблем, в частности, женщины превращаются для своих мужчин в "матерей" и опекают их как младенцев.

Новини.LIVE расскажет, что делать в такой ситуации.

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Контроль его финансов

Одним из признаков, что женщина стала "мамой" для своего мужчины — это контроль его финансов. Она контролирует на что он тратит деньги, сколько зарабатывает и сколько откладывает.

Женщина контролирует расходы мужа. Фото: freepik

Уход за питанием

Конечно, многие женщины любят побаловать свою половинку чем-то вкусненьким, но если женщина начинает следить за рационом своего любимого, указывать, что ему есть и даже контролировать количество потребленной пищи, это уже тревожный звоночек.

Принятие решений вместо мужчины

Женщина все решает и принимает решения вместо мужчины не только в семье, но и во всех сферах его жизни: от выбора одежды до вопросов с деньгами. Такие женщины часто решают на что тратить деньги или куда ехать в отпуск, не привлекая при этом к обсуждению своего мужа.

Моральная поддержка

Если женщина постоянно хочет защитить мужчину от стресса или проблем, она превратилась в "мамочку". В таких случаях она будет решать все его вопросы и заботиться о его моральном состоянии. Это выставляет в негативном свете обоих партнеров.

Женщина утешает мужчину. Фото: freepik

Организует жизнь мужчины

Женщина записывает его к врачу, планирует его выходные или встречи и даже напоминает о делах. Она указывает ему что делать и как вести себя. Таким образом это выглядит, будто мужчина сам не в состоянии принимать собственные решения.

Все эти признаки свидетельствуют о так называемом "сбое в системе" и что в отношениях возник дисбаланс. Стоит вовремя оценить ситуацию, распознать эти знаки и пытаться вернуть равновесие, чтобы сохранить отношения и взаимоуважение.

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