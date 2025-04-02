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Признаки, что вы стали мамой для мужа — на что обратить внимание

2 апреля 2025 19:19
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Как не взять на себя роль мамы для партнера — типичные ошибки женщин
Ссора между мужем и женой. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Ни у кого не существует идеальных отношений, где пары никогда не ссорятся или не имеют конфликтов. Однако бывает немало проблем, в частности, женщины превращаются для своих мужчин в "матерей" и опекают их как младенцев.

Новини.LIVE расскажет, что делать в такой ситуации. 

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Контроль его финансов

Одним из признаков, что женщина стала "мамой" для своего мужчины — это контроль его финансов. Она контролирует на что он тратит деньги, сколько зарабатывает и сколько откладывает.

Як зрозуміти, що ви стали мамою для чоловіка
Женщина контролирует расходы мужа. Фото: freepik

Уход за питанием

Конечно, многие женщины любят побаловать свою половинку чем-то вкусненьким, но если женщина начинает следить за рационом своего любимого, указывать, что ему есть и даже контролировать количество потребленной пищи, это уже тревожный звоночек.

Принятие решений вместо мужчины

Женщина все решает и принимает решения вместо мужчины не только в семье, но и во всех сферах его жизни: от выбора одежды до вопросов с деньгами. Такие женщины часто решают на что тратить деньги или куда ехать в отпуск, не привлекая при этом к обсуждению своего мужа.

Моральная поддержка

Если женщина постоянно хочет защитить мужчину от стресса или проблем, она превратилась в "мамочку". В таких случаях она будет решать все его вопросы и заботиться о его моральном состоянии. Это выставляет в негативном свете обоих партнеров.

Признаки, що ви стали мамою для чоловіка
Женщина утешает мужчину. Фото: freepik

Организует жизнь мужчины

Женщина записывает его к врачу, планирует его выходные или встречи и даже напоминает о делах. Она указывает ему что делать и как вести себя. Таким образом это выглядит, будто мужчина сам не в состоянии принимать собственные решения.

Все эти признаки свидетельствуют о так называемом "сбое в системе" и что в отношениях возник дисбаланс. Стоит вовремя оценить ситуацию, распознать эти знаки и пытаться вернуть равновесие, чтобы сохранить отношения и взаимоуважение.

Ранее мы писали, что больше истощает женщину: материнство или муж.

Также мы сообщали, какие фразы хочет услышать от женщины каждый мужчина.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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