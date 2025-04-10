Самые популярные приложения для знакомств — там легко найти любовь

Девушка сидит на сайтах знакомств. Фото: freepik

В XXI веке знакомства гармонично перешли в формат онлайн. Что молодежь, что опытные люди, ищут новых людей и любовь в социальных сетях или специальных приложениях.

Новини.LIVE расскажет о самых популярных приложениях для знакомств.

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Tinder

Это одно из самых популярных приложений для онлайн-знакомств. Оно работает по очень легкому принципу — "свайп и матч". Кроме того, сервис предлагает платные подписки, цены на которые зависят от уровня функционала. Так, есть три основные платные подписки: Tinder Plus (стоит 8,99 доллара в месяц), Tinder Gold (14,99 доллара в месяц), Tinder Platinum (17,99 доллара в месяц).

Приложение Tinder на телефоне. Фото из открытых источников

Кроме вышеупомянутых подписок, компания тестирует подписку Tinder Select, которая обойдется в 499 долларов в месяц или почти 6 000 долларов в год. По словам разработчиков, эта подписка имеет "элитный статус" и предоставляет огромное количество преимуществ, в частности, "влиятельных участников" и возможность писать пользователям без взаимных лайков.

Этой программой можно пользоваться и бесплатно. Основная аудитория там обычно молодежь от 18 до 30 лет.

Badoo

Это одно из самых популярных приложений для знакомств среди украинцев. В нем вы будете иметь больший выбор по сравнению с Тиндером. Загрузка приложения займет всего несколько кликов и минут. Результат будет зависеть только от вас и вашего везения.

Приложение Badoo на телефоне. Фото: Badoo

Bumble

Наибольшую популярность это приложение имеет на западе. Оно особенно тем, что после взаимной симпатии первое сообщение постоянно присылает женщина.

Приложение Bumble на телефоне. Фото из открытых источников

Это удобно тем, что женщин не засыпают сотнями сообщений, а они сами создают для себя удобную атмосферу для общения. Такой подход привлекает в основном адекватную аудиторию.

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