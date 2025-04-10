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Помогут найти любовь — самые популярные приложения для знакомств

10 апреля 2025 07:40
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Самые популярные приложения для знакомств — там легко найти любовь
Девушка сидит на сайтах знакомств. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

В XXI веке знакомства гармонично перешли в формат онлайн. Что молодежь, что опытные люди, ищут новых людей и любовь в социальных сетях или специальных приложениях.

Новини.LIVE расскажет о самых популярных приложениях для знакомств.

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Tinder

Это одно из самых популярных приложений для онлайн-знакомств. Оно работает по очень легкому принципу — "свайп и матч". Кроме того, сервис предлагает платные подписки, цены на которые зависят от уровня функционала. Так, есть три основные платные подписки: Tinder Plus (стоит 8,99 доллара в месяц), Tinder Gold (14,99 доллара в месяц), Tinder Platinum (17,99 доллара в месяц).

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Приложение Tinder на телефоне. Фото из открытых источников

Кроме вышеупомянутых подписок, компания тестирует подписку Tinder Select, которая обойдется в 499 долларов в месяц или почти 6 000 долларов в год. По словам разработчиков, эта подписка имеет "элитный статус" и предоставляет огромное количество преимуществ, в частности, "влиятельных участников" и возможность писать пользователям без взаимных лайков.

Этой программой можно пользоваться и бесплатно. Основная аудитория там обычно молодежь от 18 до 30 лет.

Badoo

Это одно из самых популярных приложений для знакомств среди украинцев. В нем вы будете иметь больший выбор по сравнению с Тиндером. Загрузка приложения займет всего несколько кликов и минут. Результат будет зависеть только от вас и вашего везения.

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Приложение Badoo на телефоне. Фото: Badoo

Bumble

Наибольшую популярность это приложение имеет на западе. Оно особенно тем, что после взаимной симпатии первое сообщение постоянно присылает женщина.

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Приложение Bumble на телефоне. Фото из открытых источников

Это удобно тем, что женщин не засыпают сотнями сообщений, а они сами создают для себя удобную атмосферу для общения. Такой подход привлекает в основном адекватную аудиторию.

Ранее мы писали, какие фразы нужно использовать во время переписки с парнем.

Также мы сообщали, что раздражает мужчин в поведении женщин.

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08:14 Россия атаковала ночью Киев дронами — есть пострадавшие

08:00 Помощь от Австрии — кто из украинцев получит поддержку

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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