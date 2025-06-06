Какие признаки говорять об эмоциональном выгорании мужчины — женщины их не замечают

Расстроенный мужчина. Фото: Freepik

Эмоциональное выгорание бывает не только у женщин, но и у мужчин. Правда, они редко об этом откровенно говорят и часто все держат в себе. Есть несколько неочевидных признаков, которые укажут на то, что ваш партнер на самом деле эмоционально устал.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Стадии выгорания у мужчин

Внутреннее давление

Если вы заметили, что мужчина стал резким и замкнутым, это может свидетельствовать о его эмоциональном выгорании. Такое поведение — не грубость, а внутреннее давление, которое подавляет партнера.

Бегство в дела

О выгорании мужчины может свидетельствовать его желание с головой погрузиться в работу. Стоит обратить внимание на эмоциональное состояние партнера, если он постоянно в работе, телефоне, новостях или спорте.

Расстроенный мужчина. Фото: Freepik

Усталость без объяснения

Эмоционально уставший мужчина спит мало или много. Такой партнер все делает медленнее, но ему не хватает не энергии, а пространства, чтобы быть собой.

Гнев и замыкание

Если ваш партнёр срывается по пустякам или молчит часами, это также может свидетельствовать о выгорании. Это не равнодушие к женщине, а неспособность говорить о своей слабости.

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Апатия

Эмоционально уставший мужчина ничего не хочет. Он не стремится к близости, отдыху или мечтам. Такое поведение — это не о лени, а о внутренней капитуляции.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки в отношениях на самом деле токсичны. Многие считают, что это норма.

Также мы рассказывали о том, как понять, что в отношениях наступило выгорание. Восстановить близость в таком случае можно.