Як перестати сваритись через дрібниці — спробуйте цей незвичний спосіб

Хлопець та дівчина з'ясовують стосунки. Фото: Freepik

Часто пари сваряться та вчиняють скандали через дрібниці, які й не варті уваги. Уникнути цього можна. Є одна дієва, але досить незвична порада, яка справді працює. Вона допоможе прибрати непорозуміння між партнерами.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як перестати сваритись у стосунках

Якщо ви розумієте, що часто сперечаєтесь з партнером через дрібниці, варто придумати абсурдний ритуал. Щоразу, коли починається сварка, виконуйте його. Це допоможе не тільки уникати непорозумінь, а й ставитись одне до одного з позитивом. Сміх може згладити навіть найнапруженішу ситуацію.

Щаслива пара. Фото: Pexels

Одним з прикладів такого ритуалу може бути смішний танець. Коли починається суперечка, одразу починайте це робити. Або ж говоріть одне одному приємні слова, але вигаданою мовою. На перший погляд, така порада дещо абсурдна. Однак ви здивуєтесь, коли зрозумієте, наскільки це дієвий метод.

Смішні й веселі ритуали допоможуть перемкнути увагу з конфлікту на щось неочікуване. Щира усмішка й безглуздість ситуації допоможуть розрядити будь-яку ситуацію. Це точно зменшить напругу та нагадає партнерам про те, що вони разом не для того, аби сваритися, а для того, щоб насолоджуватися життям.

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