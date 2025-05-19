Українська лайка без матюків — фрази, які допоможуть сваритись вишукано

Чоловік говорить щось на вухо жінці. Фото: Freepik

Всю різноманітність мови та її багатство показує українська лайка. Це не просто гострі фрази, які можуть зачепити співрозмовника. Українська лайка — це про вишуканість та творчість. Такі слова можуть додати дотепності у будь-яку сварку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як гарно лаятись українською

Українська лайка — це справжній витвір мистецтва. Вона поєднує в собі традиції, колорит та гумор. Це не просто слова, які можуть образити. Разом з тим, деякі фрази точно поставлять співрозмовника на місце. Багато з них пов'язані із сільським господарством чи тваринами. У лайливих виразах українці також часто згадують нечисту силу.

Часто українську лайку використовують у сварках як побажання чи прокльони:

"А щоб тобі добре було";

"Щоб ти вср*вся";

"Бодай тебе грім побив";

"Бодай би ти луснув";

"Коляка тобі в горло";

"Трясця твоїй матері";

"Поцілуй мене у ср*ку";

"Шляк би тебе трафив";

"А щоб ти скис";

"Хай тебе качка копне";

"Щоб тебе покорчило";

"Щоб тобі заціпило";

"А щоб тобі пір'я в роті поросло";

"Щоб тобі булька з носа вилетіла";

"Щоб тобі пусто було";

"Щоб тобі ні дня, ні ночі";

"Щоб тобі повилазило".

Дівчина кричить на хлопця. Фото: Freepik

Також українська лайка має багато фраз, які відправляють кудись співрозмовника:

"Іди під три чорти / до дідька / до біса!";

"Іди к бісовій матері!";

"Іди до ср*ки!";

"Іди під три чорти!";

"Згинь з-перед очей!";

"Поцілуй мене туди де сонце не світить!".

Лайка, яка змушує припинити сварку:

"Стули пельку";

"Закрий пащеку";

"Стули губу";

"Закрий хвіртку";

"Закрий форточку";

"Не доводь мене до гріха!".

Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Українські лайливі вирази, які демонструють обурення:

"Мати Василева!";

"Хай тобі грець!";

"Йосип голий!";

"Якого біса?";

"Холера ясна!";

"Вража мати!";

"Йоханий бабай"!;

"Трясця!";

"Йоперний театр!";

"Чортзна-що! чи Казна-що!".

Лайка як погроза:

"Я тобі покажу де раки зимують!";

"Ти мене запам'ятаєш до третіх віників!";

"Я тобі руки вкорочу!";

"Я тобі язика вкорочу!";

"Я тобі насиплю солі на хвіст!";

"А дулі з маком тобі!";

"Я тобі попащекую!".

Сваритись українською можна колоритно, гостро та красиво водночас. Ці фрази точно варто додати до свого словника, адже вони здивують будь-якого співрозмовника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські слова почали забувати. Їх говорили ще наші бабусі та дідусі.

Також ми розповідали про те, як легко побороти лайливі слова. Нецензурна лексика не прикрашає нікого.