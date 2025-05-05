Як боротися з нецензурною лексикою — позбудьтеся цього назавжди

Хлопець лається. Ілюстративне фото: freepik

У сучасному суспільстві однією з головних проблем є вживання нецензурної лексики. Зараз вона чується звідусіль як від підлітків, так і від дорослих. Однак це зовсім не прикрашає людину і краще цього позбутися.

Новини.LIVE розповість про дієві методи, які допоможуть назавжди позбутися лайливих слів.

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Як боротися з нецензурною лексикою

Єдиного варіанту для того, аби назавжди позбутися нецензурної лексики немає. Все залежить від людини, її сили волі та бажання. Попри це психологи радять дотриматись кілька порад.

Дівчина лається. Ілюстративне фото: freepik

Замінити лайливі слова на смішні

У діалозі замініть лайливі слова якимись жартівливими фразами. Це знизить градус емоцій та допоможе зробити вашу мову чистішою.

Карати себе

Кожен раз після того, як скажете лайливі слова ущипніть себе чи одягніть на руку гумку і відтягуючи — відпускайте. Спершу буде боляче, а потім ви звикнете.

Платити за лайку

Кожного разу, як ви не втримались і знову використовували нецензурну лексику, відкладайте певну суму грошей. Це буде приємним бонусом, адже ви зможете заощадити та відкласти кошти.

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