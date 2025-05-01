Медитація для початківців — прості поради, які підійдуть кожному

Дівчина медитує. Фото: Pexels

Багато хто недооцінює медитацію та вважає її марною тратою часу. Насправді ж, це потужний метод, який допоможе заспокоїтись, справитись зі стресом та знайти душевний спокій. Медитувати може кожен, навчитись цьому навіть самотужки не складно.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як навчитись медитувати

Для початку оберіть тихе місце для медитації, де ніхто не буде відвертати вашу увагу. Варто вимкнути телефон чи інші гаджети. Музику можна увімкнути, але оберіть щось спокійне.

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Ви маєте встановити обмеження у часі. Для цього поставте таймер, на початку вистачить 5-10 хвилин. Перед медитацією займіть зручну позу. Можна сісти, схрестивши ноги, наприклад. Оберіть місце, де вам буде комфортніше — це може бути підлога чи стілець.

Чоловік медитує. Фото: Pexels

Головне у медитації — зосередитись на своєму диханні. Для початку спробуйте зробити глибокий вдих. Потім повільно видихніть. Ви маєте звертати увагу на свої відчуття при кожному вдиху. Робіть це протягом всього часу, який ви виділили для медитації.

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Важливе також положення ваших рук. Ви можете тримати їх на колінах або ж в будь-якому іншому зручному положенні, але не забувайте, що варто розслабитись. Вас не має турбувати нічого, окрім внутрішнього стану.

Зрештою ваш розум почне блукати. Це нормальна практика — не варто боятись. Зверніть увагу на свої думки, а потім відпустіть їх.

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Після того, як зазвучить таймер, розплющте очі. Не варто одразу ж бігти у справах, дозвольте собі на деякий час "заземлитись". Проаналізуйте те, як ви себе почуваєте після практики.

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