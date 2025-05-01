Медитация для начинающих — простые советы, которые подойдут каждому

Девушка медитирует. Фото: Pexels

Многие недооценивают медитацию и считают ее пустой тратой времени. На самом деле, это мощный метод, который поможет успокоиться, справиться со стрессом и обрести душевный покой. Медитировать может каждый, научиться этому даже самостоятельно не сложно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как научиться медитировать

Для начала выберите тихое место для медитации, где никто не будет отвлекать ваше внимание. Стоит выключить телефон или другие гаджеты. Музыку можно включить, но выберите что-то спокойное.

Вы должны установить ограничения во времени. Для этого поставьте таймер, в начале хватит 5-10 минут. Перед медитацией займите удобную позу. Можно сесть, скрестив ноги, например. Выберите место, где вам будет комфортнее — это может быть пол или стул.

Мужчина медитирует. Фото: Pexels

Главное в медитации — сосредоточиться на своем дыхании. Для начала попробуйте сделать глубокий вдох. Затем медленно выдохните. Вы должны обращать внимание на свои ощущения при каждом вдохе. Делайте это в течение всего времени, которое вы выделили для медитации.

Важно также положение ваших рук. Вы можете держать их на коленях или в любом другом удобном положении, но не забывайте, что стоит расслабиться. Вас не должно беспокоить ничего, кроме внутреннего состояния.

В конце концов ваш ум начнет блуждать. Это нормальная практика — не стоит бояться. Обратите внимание на свои мысли, а затем отпустите их.

После того, как зазвучит таймер, откройте глаза. Не стоит сразу же бежать по делам, позвольте себе на некоторое время "заземлиться". Проанализируйте то, как вы себя чувствуете после практики.

Напомним, ранее мы писали о том, что сделает вашу жизнь счастливее. Стоит начать делать всего несколько вещей.

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