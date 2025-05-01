Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Как научиться медитировать — простые советы для начинающих arrow

Как научиться медитировать — простые советы для начинающих

1 мая 2025 06:33
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Медитация для начинающих — простые советы, которые подойдут каждому
Девушка медитирует. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Многие недооценивают медитацию и считают ее пустой тратой времени. На самом деле, это мощный метод, который поможет успокоиться, справиться со стрессом и обрести душевный покой. Медитировать может каждый, научиться этому даже самостоятельно не сложно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Как научиться медитировать

Для начала выберите тихое место для медитации, где никто не будет отвлекать ваше внимание. Стоит выключить телефон или другие гаджеты. Музыку можно включить, но выберите что-то спокойное.

Вы должны установить ограничения во времени. Для этого поставьте таймер, в начале хватит 5-10 минут. Перед медитацией займите удобную позу. Можно сесть, скрестив ноги, например. Выберите место, где вам будет комфортнее — это может быть пол или стул.

Як правильно навчитись медитувати
Мужчина медитирует. Фото: Pexels

Главное в медитации — сосредоточиться на своем дыхании. Для начала попробуйте сделать глубокий вдох. Затем медленно выдохните. Вы должны обращать внимание на свои ощущения при каждом вдохе. Делайте это в течение всего времени, которое вы выделили для медитации.

Важно также положение ваших рук. Вы можете держать их на коленях или в любом другом удобном положении, но не забывайте, что стоит расслабиться. Вас не должно беспокоить ничего, кроме внутреннего состояния.

В конце концов ваш ум начнет блуждать. Это нормальная практика — не стоит бояться. Обратите внимание на свои мысли, а затем отпустите их.

После того, как зазвучит таймер, откройте глаза. Не стоит сразу же бежать по делам, позвольте себе на некоторое время "заземлиться". Проанализируйте то, как вы себя чувствуете после практики.

Напомним, ранее мы писали о том, что сделает вашу жизнь счастливее. Стоит начать делать всего несколько вещей.

Также мы рассказывали о том, что поможет паре обрести гармонию. Отношения станут крепкими и счастливыми, если сделать это.

психология советы эмоции медитация полезные советы
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:56 В Киеве пострадавших от атак России селят в пустые квартиры

07:50 Соглашение о недрах — Шмыгаль раскрыл новые подробности

07:38 Костюк уступила Соболенко, и та сыграет со Свитолиной в Мадриде

07:04 Выплаты в ВСУ — самые высокие зарплаты в мае

07:01 Снятие денег в чужих банкоматах — что ждет клиентов ПриватБанка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:59 Залужный сказал, что помогло Украине отразить наступление РФ

06:40 Барселона и Интер провели невероятный ничейный матч в ЛЧ

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

06:30 Заоблачных цен не будет — какая культура подешевеет в 2025 году

06:30 ТЦК нарушили процедуру — отменяет ли это мобилизацию

07:56 В Киеве пострадавших от атак России селят в пустые квартиры

07:50 Соглашение о недрах — Шмыгаль раскрыл новые подробности

07:38 Костюк уступила Соболенко, и та сыграет со Свитолиной в Мадриде

07:04 Выплаты в ВСУ — самые высокие зарплаты в мае

07:01 Снятие денег в чужих банкоматах — что ждет клиентов ПриватБанка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:59 Залужный сказал, что помогло Украине отразить наступление РФ

06:40 Барселона и Интер провели невероятный ничейный матч в ЛЧ

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

06:30 Заоблачных цен не будет — какая культура подешевеет в 2025 году

06:30 ТЦК нарушили процедуру — отменяет ли это мобилизацию

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

23 апреля

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

24 апреля 2025

В Украине нашли уникальный цветок — такой видят лишь раз в жизни