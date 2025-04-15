Який тип темпераменту у вашого чоловіка — це повинна знати кожна

Щаслива пара в стосунках. Фото: freepik

На якість стосунків у парі вплив мають багато чинників, зокрема, тип темпераменту вашого чоловіка. Оскільки цього не можна змінити, варто зрозуміти свого партнера та навчитися миритись з усіма його сторонами. Якщо визначати його темперамент, можна зрозуміти, що від нього очікувати.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Який тип темпераменту у вашого чоловіка

Холерик

Чоловіки-холерики можуть з головою занурюватися у свої емоції, які зазвичай мають негативне забарвлення. У них є особливість — вони дуже сильно кохають, але з такою ж силою ненавидять.

Чоловік кричить на свою дівчину. Фото: freepik

Таким людям важко довіряти іншим, однак якщо таке трапиться, то вони довіряються на всі сто відсотків. Загалом, такі чоловіки харизматичні, рішучі та активні, але водночас можуть бути злопам'ятними та швидко закипають. Аби прийти до тями, їм потрібно трохи часу на самоті та в спокої.

Сангвінік

Сангвініки — це дуже позитивні, енергійні та по-доброму емоційні чоловіки. Вони завжди відкриті та легкі на підйом, а їхня міміка та жестикуляція — окремий вид мистецтва. Водночас чоловіки з таким типом темпераменту легко можуть захопитися чимось новим, але з такою ж швидкістю охолонути та стати до цього байдужими.

Веселий чоловік в стосунках. Фото: freepik

Загалом з такими людьми ніколи не буває сумно та нудно, самі вони не вміють довго ображатися. Проте вони не стабільні у стосунках, адже дуже вітряні та поверхневі. Коли вони розривають стосунки, вони не розуміють, чому жінки так страждають, бо їм бракує емпатії.

Флегматик

Зовні це спокійні чоловіки, які і оком не змигнуть, проте всередині може вирувати шквал емоцій. Вони залицяються ґрунтовно, нікуди не поспішають та мало проявляють ініціативи. З такими чоловіками надійно та спокійно, але в стосунках з флегматиками можна дуже легко занудьгувати.

Серйозний та замкнутий чоловік з дівчиною. Фото: freepik

Меланхолік

Чоловіки-меланхоліки зазвичай сором'язливі та замкнуті. Вони дуже часто схильні до депресивних настроїв. У більшості випадків з ними важко будувати стосунки, адже серед них зустрічається багато "підкаблучників" та "матусиних синочків". Вони схильні до саморуйнування, тому часто потребують багато підтримки. Однак, якщо знайти до таких чоловіків підхід, вони будуть хорошими друзями та цікавими співрозмовниками.

Раніше ми писали, як визначити свій тип темпераменту.

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