Какой тип темперамента у вашего мужчины — это должна знать каждая

Счастливая пара в отношениях. Фото: freepik

На качество отношений в паре влияние имеют многие факторы, в частности, тип темперамента вашего мужчины. Поскольку этого нельзя изменить, стоит понять своего партнера и научиться мириться со всеми его сторонами. Если определять его темперамент, можно понять, что от него ожидать.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Холерик

Мужчины-холерики могут с головой погружаться в свои эмоции, которые обычно имеют негативную окраску. У них есть особенность — они очень сильно любят, но с такой же силой ненавидят.

Мужчина кричит на свою девушку. Фото: freepik

Таким людям трудно доверять другим, однако если такое случится, то они доверяются на все сто процентов. В общем, такие мужчины харизматичные, решительные и активные, но в то же время могут быть злопамятными и быстро закипают. Чтобы прийти в себя, им нужно немного времени в одиночестве и в покое.

Сангвиник

Сангвиники — это очень позитивные, энергичные и по-доброму эмоциональные мужчины. Они всегда открыты и легки на подъем, а их мимика и жестикуляция — отдельный вид искусства. В то же время мужчины с таким типом темперамента легко могут увлечься чем-то новым, но с такой же скоростью остыть и стать к этому равнодушными.

Веселый мужчина в отношениях. Фото: freepik

В целом с такими людьми никогда не бывает грустно и скучно, сами они не умеют долго обижаться. Однако они не стабильны в отношениях, ведь очень ветреные и поверхностные. Когда они разрывают отношения, они не понимают, почему женщины так страдают, потому что им не хватает эмпатии.

Флегматик

Внешне это спокойные мужчины, которые и глазом не моргнут, однако внутри может бушевать шквал эмоций. Они ухаживают основательно, никуда не спешат и мало проявляют инициативы. С такими мужчинами надежно и спокойно, но в отношениях с флегматиками можно очень легко заскучать.

Серьезный и замкнутый мужчина с девушкой. Фото: freepik

Меланхолик

Мужчины-меланхолики обычно застенчивы и замкнуты. Они очень часто склонны к депрессивным настроениям. В большинстве случаев с ними трудно строить отношения, ведь среди них встречается много "подкаблучников" и "маменькиных сынков". Они склонны к саморазрушению, поэтому часто нуждаются во многом поддержке. Однако, если найти к таким мужчинам подход, они будут хорошими друзьями и интересными собеседниками.

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