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Як дзеркало душі — що може означати колір ваших очей

3 травня 2025 10:43
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Колір очей може розповісти все про вас — перевірте себе
Дівчина з блакитними очима. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Ще здавна очі вважали дзеркалом душі. І справді — їхній колір може багато чого розповісти про характер людини. У фізіогноміці навіть є неписане правило — почати вивчати людину саме з очей.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що каже про характер людини колір очей

Сині очі

Люди з таким кольором очей мають твердий характер. Вони завжди легко досягають того, чого хочуть. Синьоокі люди мають нестандартне мислення та схильні до спонтанності. При цьому вони емоційні й чуттєві та трохи зверхні щодо інших.

Зелені очі

Власники зелених очей завжди рішучі та привабливі для протилежної статі. Вони обдаровані від природи харизматичністю. Крім того, такі люди відрізняються перфекціонізмом. Вони можуть однаково легко займатися як творчістю, так і керівною роботою.

Що каже про характер колір очей
Блакитні та карі очі. Фото: Pexels

Сіро-блакитні очі

Такі люди справляють враження холодних натур. Вони вміють тримати себе в руках в будь-яких ситуаціях. Їх важко розізлити. Власники такого кольору очей цілеспрямовані, рішучі та схильні все аналізувати.

Карі очі

Такі люди дуже товариські та мають гарне почуття гумору. Разом з тим, вони запальні та багато ображаються. Кароокі люди схильні в пориві гніву ображати інших. Вони часто бувають примхливі та вперті. Навіть у стосунках — рідко стають на бік партнера.

Що каже про характер колір очей
Дівчина з карими очима. Фото: Pexels

Блакитні очі

Блакитноокі люди — творчі, емоційні та мінливі. Вони можуть як нестримно радіти життю, так і впадати в депресивний стан. Також такі люди схильні до спалахів гніву. При цьому всьому вони володіють природною чарівністю.

Чорні очі

Ці люди — лідери по життю. Вони звикли бути в центрі уваги та мають багато друзів. Чорноокі люди запальні та зациклені на своїх ідеях, їх вирізняє впертість. Своїх цілей власники такого кольору очей досягають будь-якими засобами. Їх важко зупинити, якщо вони взялися за щось.

Сірі очі

Люди з таким кольором очей розсудливі, врівноважені та терплячі. Вони люблять багато працювати. На сірооких людей завжди можна покластися. Вони віддані своїй сім'ї й зберігають вірність своєму партнеру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку є найбільш самотніми. Їм важко знайти друзів та кохання.

Також ми розповідали про те, жінки з якими іменами часто бувають у поганому настрої. Їм важко знайти позитив у житті.

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11:08 РФ вночі атакувала БпЛА та Іскандерами — скільки цілей збила ППО

11:00 Виплати одинокій матері або батьку — скільки платять у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:50 Як змінити реєстрацію місця проживання в ID-картці

10:48 У Чорному морі росіяни збільшили кількість ракетоносіїв на рейді

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