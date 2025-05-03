Цвет глаз может рассказать все о вас — проверьте себя

Девушка с голубыми глазами. Фото: Pexels

Еще издавна глаза считали зеркалом души. И действительно — их цвет может многое рассказать о характере человека. В физиогномике даже есть неписаное правило — начать изучать человека именно с глаз.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Синие глаза

Люди с таким цветом глаз имеют твердый характер. Они всегда легко достигают того, чего хотят. Синеглазые люди имеют нестандартное мышление и склонны к спонтанности. При этом они эмоциональны и чувственны и немного высокомерны по отношению к другим.

Зеленые глаза

Обладатели зеленых глаз всегда решительны и привлекательны для противоположного пола. Они одарены от природы харизматичностью. Кроме того, такие люди отличаются перфекционизмом. Они могут одинаково легко заниматься как творчеством, так и руководящей работой.

Голубые и карие глаза. Фото: Pexels

Серо-голубые глаза

Такие люди производят впечатление холодных натур. Они умеют держать себя в руках в любых ситуациях. Их трудно разозлить. Обладатели такого цвета глаз целеустремленные, решительные и склонны все анализировать.

Карие глаза

Такие люди очень общительны и обладают хорошим чувством юмора. Вместе с тем, они вспыльчивы и много обижаются. Кареглазые люди склонны в порыве гнева обижать других. Они часто бывают капризны и упрямы. Даже в отношениях — редко становятся на сторону партнера.

Девушка с карими глазами. Фото: Pexels

Голубые глаза

Голубоглазые люди — творческие, эмоциональные и переменчивые. Они могут как безудержно радоваться жизни, так и впадать в депрессивное состояние. Также такие люди склонны к вспышкам гнева. При этом всем они обладают природным обаянием.

Черные глаза

Эти люди — лидеры по жизни. Они привыкли быть в центре внимания и имеют много друзей. Черноглазые люди вспыльчивы и зациклены на своих идеях, их отличает упрямство. Своих целей обладатели такого цвета глаз достигают любыми средствами. Их трудно остановить, если они взялись за что-то.

Серые глаза

Люди с таким цветом глаз рассудительны, уравновешены и терпеливы. Они любят много работать. На сероглазых людей всегда можно положиться. Они преданы своей семье и хранят верность своему партнеру.

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