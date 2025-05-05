Как бороться с нецензурной лексикой — избавьтесь от этого навсегда

Парень ругается. Иллюстративное фото: freepik

В современном обществе одной из главных проблем является употребление нецензурной лексики. Сейчас она слышится отовсюду как от подростков, так и от взрослых. Однако это совсем не украшает человека и лучше от этого избавиться.

Новини.LIVE расскажет о действенных методах, которые помогут навсегда избавиться от бранных слов.

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Единого варианта для того, чтобы навсегда избавиться от нецензурной лексики нет. Все зависит от человека, его силы воли и желания. Несмотря на это психологи советуют соблюсти несколько советов.

Девушка ругается. Иллюстративное фото: freepik

Заменить бранные слова на смешные

В диалоге замените бранные слова какими-то шутливыми фразами. Это снизит градус эмоций и поможет сделать вашу речь чище.

Наказывать себя

Каждый раз после того, как скажете бранные слова ущипните себя или наденьте на руку резинку и оттягивая — отпускайте. Сначала будет больно, а потом вы привыкнете.

Платить за ругань

Каждый раз, когда вы не удержались и снова использовали нецензурную лексику, откладывайте определенную сумму денег. Это будет приятным бонусом, ведь вы сможете сэкономить и отложить средства.

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