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Метко и красиво — как выразиться без ругани, но в точку

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Дата публикации 19 мая 2025 11:45
Украинская ругань без мата — фразы, которые помогут ссориться изысканно
Мужчина говорит что-то на ухо женщине. Фото: Freepik

Все разнообразие языка и его богатство показывает украинская ругань. Это не просто острые фразы, которые могут задеть собеседника. Украинская брань — это об изысканности и творчестве. Такие слова могут добавить остроумия в любую ссору.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как красиво ругаться на украинском языке

Украинская ругань — это настоящее произведение искусства. Она сочетает в себе традиции, колорит и юмор. Это не просто слова, которые могут оскорбить. Вместе с тем, некоторые фразы точно поставят собеседника на место. Многие из них связаны с сельским хозяйством или животными. В бранных выражениях украинцы также часто упоминают нечистую силу.

Часто украинскую брань используют в ссорах как пожелания или проклятия:

  • "А щоб тобі добре було";
  • "Щоб ти вср*вся";
  • "Бодай тебе грім побив";
  • "Бодай би ти луснув";
  • "Коляка тобі в горло";
  • "Трясця твоїй матері";
  • "Поцілуй мене у ср*ку";
  • "Шляк би тебе трафив";
  • "А щоб ти скис";
  • "Хай тебе качка копне";
  • "Щоб тебе покорчило";
  • "Щоб тобі заціпило";
  • "А щоб тобі пір'я в роті поросло";
  • "Щоб тобі булька з носа вилетіла";
  • "Щоб тобі пусто було";
  • "Щоб тобі ні дня, ні ночі";
  • "Щоб тобі повилазило".
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Девушка кричит на парня. Фото: Freepik

Также украинская брань имеет много фраз, которые отправляют куда-то собеседника:

  • "Іди під три чорти / до дідька / до біса!";
  • "Іди к бісовій матері!";
  • "Іди до ср*ки!";
  • "Іди під три чорти!";
  • "Згинь з-перед очей!";
  • "Поцілуй мене туди де сонце не світить!".

Ругань, которая заставляет прекратить ссору:

  • "Стули пельку";
  • "Закрий пащеку";
  • "Стули губу";
  • "Закрий хвіртку";
  • "Закрий форточку";
  • "Не доводь мене до гріха!".
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Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Украинские бранные выражения, которые демонстрируют возмущение:

  • "Мати Василева!";
  • "Хай тобі грець!";
  • "Йосип голий!";
  • "Якого біса?";
  • "Холера ясна!";
  • "Вража мати!";
  • "Йоханий бабай"!;
  • "Трясця!";
  • "Йоперний театр!";
  • "Чортзна-що! чи Казна-що!".

Ругань как угроза:

  • "Я тобі покажу де раки зимують!";
  • "Ти мене запам'ятаєш до третіх віників!";
  • "Я тобі руки вкорочу!";
  • "Я тобі язика вкорочу!";
  • "Я тобі насиплю солі на хвіст!";
  • "А дулі з маком тобі!";
  • "Я тобі попащекую!".

Ссориться на украинском можно колоритно, остро и красиво одновременно. Эти фразы точно стоит добавить в свой словарь, ведь они удивят любого собеседника.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские слова начали забывать. Их говорили еще наши бабушки и дедушки.

Также мы рассказывали о том, как легко побороть бранные слова. Нецензурная лексика не украшает никого.

украинский язык советы интересные факты язык слова
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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