Украинская ругань без мата — фразы, которые помогут ссориться изысканно

Метко и красиво — как выразиться без ругани, но в точку
Все разнообразие языка и его богатство показывает украинская ругань. Это не просто острые фразы, которые могут задеть собеседника. Украинская брань — это об изысканности и творчестве. Такие слова могут добавить остроумия в любую ссору.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Как красиво ругаться на украинском языке
Украинская ругань — это настоящее произведение искусства. Она сочетает в себе традиции, колорит и юмор. Это не просто слова, которые могут оскорбить. Вместе с тем, некоторые фразы точно поставят собеседника на место. Многие из них связаны с сельским хозяйством или животными. В бранных выражениях украинцы также часто упоминают нечистую силу.
Часто украинскую брань используют в ссорах как пожелания или проклятия:
- "А щоб тобі добре було";
- "Щоб ти вср*вся";
- "Бодай тебе грім побив";
- "Бодай би ти луснув";
- "Коляка тобі в горло";
- "Трясця твоїй матері";
- "Поцілуй мене у ср*ку";
- "Шляк би тебе трафив";
- "А щоб ти скис";
- "Хай тебе качка копне";
- "Щоб тебе покорчило";
- "Щоб тобі заціпило";
- "А щоб тобі пір'я в роті поросло";
- "Щоб тобі булька з носа вилетіла";
- "Щоб тобі пусто було";
- "Щоб тобі ні дня, ні ночі";
- "Щоб тобі повилазило".
Также украинская брань имеет много фраз, которые отправляют куда-то собеседника:
- "Іди під три чорти / до дідька / до біса!";
- "Іди к бісовій матері!";
- "Іди до ср*ки!";
- "Іди під три чорти!";
- "Згинь з-перед очей!";
- "Поцілуй мене туди де сонце не світить!".
Ругань, которая заставляет прекратить ссору:
- "Стули пельку";
- "Закрий пащеку";
- "Стули губу";
- "Закрий хвіртку";
- "Закрий форточку";
- "Не доводь мене до гріха!".
Украинские бранные выражения, которые демонстрируют возмущение:
- "Мати Василева!";
- "Хай тобі грець!";
- "Йосип голий!";
- "Якого біса?";
- "Холера ясна!";
- "Вража мати!";
- "Йоханий бабай"!;
- "Трясця!";
- "Йоперний театр!";
- "Чортзна-що! чи Казна-що!".
Ругань как угроза:
- "Я тобі покажу де раки зимують!";
- "Ти мене запам'ятаєш до третіх віників!";
- "Я тобі руки вкорочу!";
- "Я тобі язика вкорочу!";
- "Я тобі насиплю солі на хвіст!";
- "А дулі з маком тобі!";
- "Я тобі попащекую!".
Ссориться на украинском можно колоритно, остро и красиво одновременно. Эти фразы точно стоит добавить в свой словарь, ведь они удивят любого собеседника.
Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские слова начали забывать. Их говорили еще наши бабушки и дедушки.
Также мы рассказывали о том, как легко побороть бранные слова. Нецензурная лексика не украшает никого.
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