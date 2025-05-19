Украинская ругань без мата — фразы, которые помогут ссориться изысканно

Мужчина говорит что-то на ухо женщине. Фото: Freepik

Все разнообразие языка и его богатство показывает украинская ругань. Это не просто острые фразы, которые могут задеть собеседника. Украинская брань — это об изысканности и творчестве. Такие слова могут добавить остроумия в любую ссору.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как красиво ругаться на украинском языке

Украинская ругань — это настоящее произведение искусства. Она сочетает в себе традиции, колорит и юмор. Это не просто слова, которые могут оскорбить. Вместе с тем, некоторые фразы точно поставят собеседника на место. Многие из них связаны с сельским хозяйством или животными. В бранных выражениях украинцы также часто упоминают нечистую силу.

Часто украинскую брань используют в ссорах как пожелания или проклятия:

"А щоб тобі добре було";

"Щоб ти вср*вся";

"Бодай тебе грім побив";

"Бодай би ти луснув";

"Коляка тобі в горло";

"Трясця твоїй матері";

"Поцілуй мене у ср*ку";

"Шляк би тебе трафив";

"А щоб ти скис";

"Хай тебе качка копне";

"Щоб тебе покорчило";

"Щоб тобі заціпило";

"А щоб тобі пір'я в роті поросло";

"Щоб тобі булька з носа вилетіла";

"Щоб тобі пусто було";

"Щоб тобі ні дня, ні ночі";

"Щоб тобі повилазило".

Девушка кричит на парня. Фото: Freepik

Также украинская брань имеет много фраз, которые отправляют куда-то собеседника:

"Іди під три чорти / до дідька / до біса!";

"Іди к бісовій матері!";

"Іди до ср*ки!";

"Іди під три чорти!";

"Згинь з-перед очей!";

"Поцілуй мене туди де сонце не світить!".

Ругань, которая заставляет прекратить ссору:

"Стули пельку";

"Закрий пащеку";

"Стули губу";

"Закрий хвіртку";

"Закрий форточку";

"Не доводь мене до гріха!".

Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Украинские бранные выражения, которые демонстрируют возмущение:

"Мати Василева!";

"Хай тобі грець!";

"Йосип голий!";

"Якого біса?";

"Холера ясна!";

"Вража мати!";

"Йоханий бабай"!;

"Трясця!";

"Йоперний театр!";

"Чортзна-що! чи Казна-що!".

Ругань как угроза:

"Я тобі покажу де раки зимують!";

"Ти мене запам'ятаєш до третіх віників!";

"Я тобі руки вкорочу!";

"Я тобі язика вкорочу!";

"Я тобі насиплю солі на хвіст!";

"А дулі з маком тобі!";

"Я тобі попащекую!".

Ссориться на украинском можно колоритно, остро и красиво одновременно. Эти фразы точно стоит добавить в свой словарь, ведь они удивят любого собеседника.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские слова начали забывать. Их говорили еще наши бабушки и дедушки.

Также мы рассказывали о том, как легко побороть бранные слова. Нецензурная лексика не украшает никого.