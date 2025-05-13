Слова предків, які ми майже забули — скільки з них ви знаєте

Жінка у вишиванці. Фото: Freepik

Українська мова багата на неповторні слова. Серед тих фраз, які ми звикли чути щодня, губляться колоритні слова, які використовували наші предки. Ці фрази ніби передають собою мудрість поколінь.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Слова наших предків, які можуть зникнути

Гарувати — працювати

Це слово описує працю, але має додатковий відтінок. Гарувати — це про виснажливу та важку роботу без відпочинку: "Я нагарувався на тиждень". Воно ідеально опише ситуацію, коли ви прикладали до чогось надмірні зусилля. Це слово мелодійне та колоритне, але використовується в розмовах все рідше, тож не варто його забувати й нехтувати ним.

Дівчата у вишиванках. Фото: Freepik

Віншувати — вітати

Це старе українське слово завжди використовували під час урочистих подій чи святкувань. Замість звичайного "вітати" воно надає емоційніший відтінок розмові. Цим словом можна також побажати чогось людині, наприклад: "Віншую тобі бути щасливою".

Раяти — радити

Мабуть, вже більшість забула це слово. Однак воно — справжня знахідка для тих, хто любить красиво говорити та використовувати колоритні слова. Раяти означає щось рекомендувати чи давати пораду: "Друзі раяли мені поїхати в це місто". Цей вислів використовується все рідше, але він може зробити вашу мову ще мелодійнішою та цікавішою, тож не бійтесь додавати це слово у щоденні розмови.

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