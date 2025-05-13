Слова предков, которые мы почти забыли — сколько из них вы знаете

Женщина в вышиванке. Фото: Freepik

Украинский язык богат на неповторимые слова. Среди тех фраз, которые мы привыкли слышать каждый день, теряются колоритные слова, которые использовали наши предки. Эти фразы будто передают собой мудрость поколений.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Слова наших предков, которые могут исчезнуть

Гарувати — работать

Это слово описывает труд, но имеет дополнительный оттенок. Гарувати — это об изнурительной и тяжелой работе без отдыха: "Я нагарувався на тиждень". Оно идеально опишет ситуацию, когда вы прикладывали к чему-то чрезмерные усилия. Это слово мелодичное и колоритное, но используется в разговорах все реже, поэтому не стоит его забывать и пренебрегать им.

Девушки в вышиванках. Фото: Freepik

Віншувати — приветствовать

Это старое украинское слово всегда использовали во время торжественных событий или празднований. Вместо обычного "приветствовать" оно придает эмоциональный оттенок разговору. Этим словом можно также пожелать чего-то человеку, например: "Віншую тобі бути щасливою".

Раяти — советовать

Пожалуй, уже большинство забыло это слово. Однако оно — настоящая находка для тех, кто любит красиво говорить и использовать колоритные слова. Раяти означает что-то рекомендовать или давать совет: "Друзі раяли мені поїхати в це місто". Это выражение используется все реже, но оно может сделать вашу речь еще более мелодичной и интересной, поэтому не бойтесь добавлять это слово в ежедневные разговоры.

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