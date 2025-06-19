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Главная Психология Будущего не будет — после этой фразы стоит прекратить отношения

Будущего не будет — после этой фразы стоит прекратить отношения

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 06:55
Фраза, после которой стоит разорвать отношения — счастья после нее не ждите
Плохие отношения между парой. Фото: Freepik
Ключові моменти Фраза, после которой стоит поставить точку в отношениях

За простыми, на первый взгляд, словами могут быть скрыты сокровенные сигналы. Всего одна фраза партнера может свидетельствовать о том, что у отношений не будет будущего.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Фраза, после которой стоит поставить точку в отношениях

В отношениях люди ищут взаимопонимание, поддержку и любовь. Однако не всегда удается найти настоящие чувства с первого раза. Иногда партнер может позволять себе вещи или слова, которые являются совсем неприемлемыми и свидетельствуют о том, что счастливого будущего не будет. Существует всего одна фраза, которая ярко говорит об этом:

  • "Если тебе что-то не нравится, я тебя не держу, ты можешь уйти в любой момент".
Фраза, після якої варто поставити крапку у стосунках
Пара ссорится. Фото: Freepik

Кажется, что в этих словах нет ничего странного. Однако, если разобраться, то такая фраза скрывает большой смысл. Она свидетельствует о том, что человеку не очень интересны ваши отношения. Вероятно, он не сильно расстроится, если они прекратятся. Такой партнер не стремится работать над собой и строить крепкий союз.

Фраза с подтекстом того, что если вам что-то не нравится, можете уйти, говорит о том, что партнер действительно рассматривает такой вариант. К тому же человек занимает позицию лидера в отношениях и наполняет их токсичностью. Мол, он позволяет вам себя любить. Не стоит продолжать такие отношения и связывать себя с тем, кто вас не ценит.

Напомним, ранее мы писали о том, какой прием абьюзеров самый опасный. Мало кто о нем знает.

Также мы рассказывали о том, как научиться доверять партнеру. Без этого не будет счастливых отношений.

психология советы любовь слова отношения
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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