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Головна Психологія Чому руйнуються навіть міцні стосунки — мудрості Омара Хайяма

Чому руйнуються навіть міцні стосунки — мудрості Омара Хайяма

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 18:40
Чому навіть найміцніші стосунки закінчуються — відповідь у цитатах Омара Хайяма
Проблеми у стосунках. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому зникає кохання між партнерами

Навіть найміцніший союз може розірватись. Спільні інтереси чи довгі роки життя разом не можуть врятувати стосунки, якщо вони на грані. Причин для розлучення може бути кілька і відомий перський поет Омар Хайям написав дві фрази, які пояснюють все.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чому зникає кохання між партнерами

Цитати Омара Хайяма вже стали мудрістю, яка відкриває правду про стосунки, кохання та розставання з близькими людьми. Одна з найпопулярніших фраз поета про розлучення звучить так:

  • "Кохання або є, або його немає. Кохання не буває трохи чи наполовину".

Інколи люди просто не усвідомлюють, що насправді почуттів між ними немає. Вони переконані, що кохання "спить" всередині та його можна пробудити за бажанням. Однак, коли почуттів не існує, то й пробуджувати не буде що. Важливо це зрозуміти та обірвати стосунки, аби не гаяти ні свій час, ні час партнера.

Чому зникає кохання між партнерами
Засмучені чоловік та жінка. Фото: Freepik

Часто причиною розлучення також стає відстань. Таке випробування можуть пройти не всі пари. Омар Хайям сказав одну дуже влучну фразу про це:

  • "Справжнє кохання від розлуки міцніє. Несправжнє — гине".

Справжні почуття можуть витримати все: перешкоди, труднощі, негаразди та навіть відстань. Від цього вони стануть тільки міцнішими та зможуть розгорітися ще сильнішим полум'ям. Однак коли кохання тільки на поверхні — воно неминуче загине.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка пара у віці між чоловіком та жінкою найгірша. Вони не будуть щасливими разом.

Також ми розповідали про те, як натякнути чоловікові на одруження. Це дійсно спрацює.

психологія кохання фраза стосунки психологія стосунків
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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