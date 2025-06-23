Почему даже самые крепкие отношения заканчиваются — ответ в цитатах Омара Хайяма

Проблемы в отношениях. Фото: Freepik

Даже самый крепкий союз может разорваться. Общие интересы или долгие годы жизни вместе не могут спасти отношения, если они на грани. Причин для развода может быть несколько и известный персидский поэт Омар Хайям написал две фразы, которые объясняют все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Цитаты Омара Хайяма уже стали мудростью, которая открывает правду об отношениях, любви и расставании с близкими людьми. Одна из самых популярных фраз поэта о разводе звучит так:

"Любовь или есть, или ее нет. Любви не бывает немного или наполовину".

Иногда люди просто не осознают, что на самом деле чувств между ними нет. Они убеждены, что любовь "спит" внутри и ее можно пробудить по желанию. Однако когда чувств не существует, то и пробуждать не будет что. Важно это понять и оборвать отношения, чтобы не терять ни свое время, ни время партнера.

Расстроенные мужчина и женщина. Фото: Freepik

Часто причиной развода также становится расстояние. Такое испытание могут пройти не все пары. Омар Хайям сказал одну очень меткую фразу об этом:

"Настоящая любовь от разлуки крепнет. Ненастоящая — погибает".

Настоящие чувства могут выдержать все: препятствия, трудности, невзгоды и даже расстояние. От этого они станут только крепче и смогут разгореться еще более сильным пламенем. Однако когда любовь только на поверхности — она неизбежно погибнет.

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