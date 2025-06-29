Что разрушит даже самый лучший брак — эти вещи должны быть под запретом

Счастливая пара. Фото: Freepik

Некоторые вещи должны быть в браке под запретом. Это табу, которые помогут сохранить теплые чувства надолго. Они принесут в отношения радость, умиротворение и удовольствие.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Притворяться кем-то другим

Отношения не будут счастливыми, если кто-то из партнеров не может быть самим собой. Стоит показывать себя настоящего со всеми недостатками и достоинствами. Тогда партнер также будет принимать вас.

Злиться друг на друга

Вместо того, чтобы злиться друг на друга, стоит успокоиться и найти пути решения проблемы. Решить можно все, если об этом говорить, а не обижаться и закрываться.

Парень и девушка обнимаются. Фото: Freepik

Помнить прошлые обиды

Здоровые отношения — это тогда, когда вы миритесь с тем, что было в прошлой жизни любимого человека. Не стоит постоянно вспоминать прошлые обиды и жить с этим. Если вы не можете простить человеку, лучше разойтись сразу.

Зацикливаться на недостатках

Не унижайте партнера и не жалуйтесь по мелочам. Идеальных людей не существует, поэтому очень важно поддерживать друг друга, а не постоянно обвинять в чем-то вторую половинку и пытаться ее исправить.

Рутинность

Научитесь вносить в отношения какую-то искру и изюминку. Делайте то, что никогда не делать. Не позволяйте рутине превратить ваш брак в обузу.

Напомним, ранее мы писали о том, действительно ли любовь и чувства живут только три года.

Также мы рассказывали о том, после какой фразы стоит завершить отношения навсегда.