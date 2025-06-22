Чи варто вірити в те, що кохання живе лише три роки — вся правда про це

Закохана пара. Фото: Pexels

Ми всі не раз чули про те, що кохання нібито живе тільки три роки. Багато хто справді боїться того, що про почуття після перетину цього терміну можна забути. Але чи дійсно це так?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чи справді почуття після трьох років стосунків зникають

Звичайно, ніхто не посперечається з тим, що початковий етап закоханості — це емоційний вибух. В цей період партнери бачать одне одного крізь рожеві окуляри. Обоє намагаються показати себе з кращої сторони та закривають очі на недоліки партнера. Дійсно, через 1,5-3 роки такий стан минає та починається реальність. Саме тоді багато пар сумніваються у почуттях.

Однак, як вважають психологи, любов — це не постійні невгамовні емоції. Насправді ж це почуття змінюється в міру того, як міняються партнери. Якщо не працювати над стосунками, вони дійсно ладні закінчитись. Однак статися це може як через три роки разом, так і через десять.

Хлопець та дівчина обіймаються. Фото: Pexels

Мозок людини працює так, що те, що раніше викликало захоплення, починає здаватися звичним. Саме це може стати причиною негараздів у стосунках. Парі варто просто почати докладати зусиль для розпалювання почуттів. І так, робити це потрібно все життя.

Навчіться вводити новизну у стосунки — спільні хобі, подорожі чи побачення. Крім того, приділіть увагу дотикам, обіймам та фізичній близькості. Це дійсно врятує вашу пару. При цьому не варто боятися легкого відсторонення одне від одного. Це не загроза, а цілком нормальне явище.

Щаслива пара. Фото: Pexels

Кохання не минає через три роки, воно минає тоді, коли про нього перестають піклуватись. Якщо ви налаштовані зберегти теплі стосунки на все життя та працюєте над цим, вашій парі немає про що хвилюватись.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка одна фраза вказує на те, що варто розірвати стосунки. Після неї на щастя не чекайте.

Також ми розповідали про те, як навчитись довіряти партнерові. Це основа здорових та щасливих стосунків.