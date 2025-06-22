Стоит ли верить в то, что любовь живет всего три года — вся правда об этом

Влюбленная пара. Фото: Pexels

Мы все не раз слышали о том, что любовь якобы живет только три года. Многие действительно боятся того, что о чувствах после пересечения этого срока можно забыть. Но действительно ли это так?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Конечно, никто не поспорит с тем, что начальный этап влюбленности — это эмоциональный взрыв. В этот период партнеры видят друг друга сквозь розовые очки. Оба пытаются показать себя с лучшей стороны и закрывают глаза на недостатки партнера. Действительно, через 1,5-3 года такое состояние проходит и начинается реальность. Именно тогда многие пары сомневаются в чувствах.

Однако, как считают психологи, любовь — это не постоянные неуемные эмоции. На самом деле это чувство меняется по мере того, как меняются партнеры. Если не работать над отношениями, они действительно готовы закончиться. Однако произойти это может как через три года вместе, так и через десять.

Парень и девушка обнимаются. Фото: Pexels

Мозг человека работает так, что то, что раньше вызывало восхищение, начинает казаться привычным. Именно это может стать причиной проблем в отношениях. Паре стоит просто начать прилагать усилия для разжигания чувств. И да, делать это нужно всю жизнь.

Научитесь вводить новизну в отношения — совместные хобби, путешествия или свидания. Кроме того, уделите внимание прикосновениям, объятиям и физической близости. Это действительно спасет вашу пару. При этом, не стоит бояться легкого отстранения друг от друга. Это не угроза, а вполне нормальное явление.

Счастливая пара. Фото: Pexels

Любовь не проходит через три года, она проходит тогда, когда о ней перестают заботиться. Если вы настроены сохранить теплые отношения на всю жизнь и работаете над этим, вашей паре не о чем волноваться.

Напомним, ранее мы писали о том, какая одна фраза указывает на то, что стоит разорвать отношения. После нее счастья не ждите.

Также мы рассказывали о том, как научиться доверять партнеру. Это основа здоровых и счастливых отношений.