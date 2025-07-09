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Головна Психологія Не тому, що розлюбила — чому жінка може уникати інтиму

Не тому, що розлюбила — чому жінка може уникати інтиму

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 17:50
Чому іноді жінки уникають інтиму — причини, про які ви не здогадувались
Пара в ліжку. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому жінки не хочуть інтиму

Часто жінки втрачають інтерес до інтиму. Їм не хочеться близькості, а наполегливість чи питання про близькість від партнера тільки дратують. На це може бути кілька причин.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чому жінки не хочуть інтиму

Стрес

Найбільш поширена причина того, що жінка не відчуває бажання до близькості — стрес. Через підвищений рівень кортизолу їй просто не вдається заспокоїтись та розслабитись. Варто спробувати робити вправи на глибоке дихання, медитацію чи гуляти.

Втома

Без достатньої енергії жінці також не буде хотітись близькості. У випадку втоми її більше буде приваблювати ідея гарно виспатись, ніж інтим з чоловіком. Навчіться відпочивати та приділяйте цьому достатньо часу.

Чому жінки не хочуть інтиму
Пара в ліжку. Фото: Pexels

Низька фізична активність

На рівень лібідо дуже впливає спосіб життя. Зверніть увагу на свій фізичний стан, якщо ви тривалий час не хочете інтиму. Спробуйте займатись хоча б простими вправами, аби підтримувати необхідний рівень тестостерону в організмі.

Гормональні проблеми

Деякі гормональні проблеми можуть призвести до того, що жінка втратить цікавість до близькості. Це може трапитись в будь-якому віці, тож варто звернутись до спеціаліста, який дізнається причину та допоможе розв'язати цю проблему.

Ліки

Деякі препарати можуть впливати на бажання інтиму. Якщо ви почали приймати нові ліки й відчуваєте зміни, варто негайно звернутись до лікаря. Він замінить препарат чи хоча б вкаже на точну причину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому багато людей не хочуть інтимних стосунків.

Також ми розповідали про те, якими насправді можуть бути стосунки на відстані.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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