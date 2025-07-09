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Главная Психология Не потому, что разлюбила — почему женщина может избегать интима

Не потому, что разлюбила — почему женщина может избегать интима

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 17:50
Почему иногда женщины избегают интима — причины, о которых вы не догадывались
Пара в постели. Фото: Freepik
Ключевые моменты Почему женщины не хотят интима

Часто женщины теряют интерес к интиму. Им не хочется близости, а настойчивость или вопросы о близости от партнера только раздражают. На это может быть несколько причин.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Стресс

Наиболее распространенная причина того, что женщина не испытывает желания к близости — стресс. Из-за повышенного уровня кортизола ей просто не удается успокоиться и расслабиться. Стоит попробовать делать упражнения на глубокое дыхание, медитацию или гулять.

Усталость

Без достаточной энергии женщине также не будет хотеться близости. В случае усталости ее больше будет привлекать идея хорошо выспаться, чем интим с мужчиной. Научитесь отдыхать и уделяйте этому достаточно времени.

Чому жінки не хочуть інтиму
Пара в постели. Фото: Pexels

Низкая физическая активность

На уровень либидо очень влияет образ жизни. Обратите внимание на свое физическое состояние, если вы длительное время не хотите интима. Попробуйте заниматься хотя бы простыми упражнениями, чтобы поддерживать необходимый уровень тестостерона в организме.

Гормональные проблемы

Некоторые гормональные проблемы могут привести к тому, что женщина потеряет интерес к близости. Это может случиться в любом возрасте, поэтому стоит обратиться к специалисту, который узнает причину и поможет решить эту проблему.

Лекарства

Некоторые препараты могут влиять на желание интима. Если вы начали принимать новые лекарства и чувствуете изменения, стоит немедленно обратиться к врачу. Он заменит препарат или хотя бы укажет на точную причину.

Напомним, ранее мы писали о том, почему многие люди не хотят интимных отношений.

Также мы рассказывали о том, какими на самом деле могут быть отношения на расстоянии.

женщины интим отношения психология отношений женская психология
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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