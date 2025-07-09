Про що не варто говорити чоловікові — табу для тих, хто хоче побудувати щасливі стосунки

Жінка та чоловік говорять. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що аби створити щасливі стосунки, жінці варто бути повністю відвертою з чоловіком. Однак насправді є речі, про які краще не говорити.

Про це пише Ukr.Media.

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Зрада у попередніх стосунках

Не говоріть чоловікові про те, що ви зраджували у минулих стосунках, якими б не були причини цього. Така правда лише підірве довіру до вас то посіє сумніви.

Інтерес зі сторони друга

Розумніше буде розв'язати це питання самотужки та нічого не говорити чоловікові. Дайте зрозуміти спільному знайомому, що вас не цікавить ніхто крім коханого, й закрийте цю тему.

Жінка говорить з чоловіком. Фото: Freepik

Захоплення кимось іншим

Не варто вголос говорити про те, що вам щось подобається в іншому хлопці. Навіть якщо справа стосується чогось елементарного, наприклад, симпатичної сорочки. Краще стримати такі емоції, аби не зачепити почуття коханого.

Про те, що подруга зраджує чоловіка

Якщо чоловік дізнається про те, що ваша близька подруга зраджує свого партнера, він може засумніватись й у вас. Особливо, якщо ви не засуджуєте таку поведінку.

Пропозиція зустрічі від колеги

Краще не говоріть про це чоловікові, якщо не хочете, аби він нервував та ревнував вас. Навіть якщо ви одразу ж відкинули цю пропозицію, сумніви у партнера можуть залишитись.

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