Нумерологія покаже, якою буде жінка в коханні — дізнайтесь свою роль у стосунках

Закохана пара. Фото: Pexels

Нумерологія може розповісти про те, якою людина буде у стосунках. В цьому допоможе дата народження, адже це не просто цифра, а такий собі код, що наповнює людину певною енергетикою.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Роль жінки у стосунках за датою народження

1, 10, 19, 28

Така особистість сильна та впевнена у собі. У стосунках вона буде головною, при цьому, допомагаючи партнерові досягнути висот.

2, 11, 20, 29

Жінки, що народились в ці дати, вміють будь-який конфлікт перевернути так, аби їм було вигідно. Разом з тим, вони вміють створювати гармонійний домашній затишок.

3, 12, 21, 30

Такі жінки дуже емоційні та вимогливі. Вони часто бувають в поганому настрої, але вміють турбуватись про своїх близьких більше за будь-кого іншого.

Пара обіймається. Фото: Pexels

4, 13, 22, 31

Таких партнерок дуже складно вразити. Вони постійно всім незадоволені та намагаються виправити чоловіка, який знаходиться поруч.

5, 14, 23

Жінки, що народились в ці дні, дуже розумні та далекоглядні. У стосунках вони можуть здаватися холодними, але удача й природний хист таких особистостей до розв'язання проблем завжди приносять успіх.

6, 15, 24

Такі жінки прагнуть до стабільності, тепла та любові. Для них важливі гроші, адже це забезпечує комфорт. Такі особистості вміють створювати атмосферу радості й гармонії у стосунках.

Хлопець та дівчина. Фото: Pexels

7, 16, 25

Така жінка може перевернути життя чоловіка з ніг на голову. Вона дуже непередбачувана і це може бути як плюсом, так й мінусом.

8, 17, 26

Жінки, народжені у ці дати, зосереджені на своїх цілях та роботі. Вони не вміють виявляти емоції, але їхня практичність та амбіції забезпечують стабільність.

9, 18, 27

Яскраві, пристрасні та емоційні — ці жінки можуть зарядити партнера енергією. Наполегливість приводить таких особистостей до успіху.

Нагадаємо, раніше ми писали про дати народження людей, які приходять в цей світ не вперше.

Також ми розповідали про те, в які місяці народжують майбутні мільйонери.