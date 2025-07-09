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Головна Психологія Які фрази краще не говорити — вони відштовхують людей від вас

Які фрази краще не говорити — вони відштовхують людей від вас

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 06:55
Які фрази руйнують спілкування з людьми — ви говорите це щодня
Дівчина та хлопець спілкуються. Фото: Freepik
Ключові моменти Які фрази руйнують стосунки з людьми

Деякі фрази змушують людей відвертатись від вас. Через них спілкування стає незручним та складним. Ці слова говорить багато хто, не розуміючи їхньої руйнівної сили.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які фрази руйнують стосунки з людьми

"Без проблем"

Часто ці слова говорять у відповідь на подяку. Однак підсвідомість людини може сприймати їх з точністю до навпаки. Краще сказати більш позитивний варіант, наприклад, "рада була допомогти".

"Все нормально"

Часте використання такого слова означає те, що людина не довіряє співрозмовнику та не хоче ділитись особистим. Відповідайте правдиво та кажіть так, як є — "дякую, в мене все добре" або ж "сьогодні справи йдуть погано".

Які фрази руйнують стосунки з людьми
Подруги спілкуються. Фото: Freepik

"Це було не важко"

Ця фраза може наштовхнути співрозмовника на думку, що його прохання було для вас надокучливим. Він почуватиметься винним за те, що ви відривалися від власних справ. Краще сказати "був радий допомогти тобі".

"Дуже шкода, що я не можу допомогти"

Часто, аби не відмовляти напряму люди використовують цю фразу. Однак краще просто чесно пояснити причину відмови, аби людина не відчула, що до неї просто ставляться байдуже.

Які фрази руйнують стосунки з людьми
Колеги спілкуються. Фото: Freepik

"Можливо"

Після такої фрази співрозмовник одразу втратить будь-який інтерес до продовження діалогу. Краще скажіть одразу те, що ви думаєте. Не залишайте невизначеність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази постійно говорять нещасні люди.

Також ми розповідали про те, які слова можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки.

психологія поради фраза слова спілкування
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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