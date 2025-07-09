Какие фразы разрушают общение с людьми — вы говорите это каждый день

Девушка и парень общаются. Фото: Freepik

Некоторые фразы заставляют людей отворачиваться от вас. Из-за них общение становится неудобным и сложным. Эти слова говорят многие, не понимая их разрушительной силы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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"Без проблем"

Часто эти слова говорят в ответ на благодарность. Однако подсознание человека может воспринимать их с точностью до наоборот. Лучше сказать более позитивный вариант, например, "рада была помочь".

"Все нормально"

Частое использование такого слова означает, что человек не доверяет собеседнику и не хочет делиться личным. Отвечайте правдиво и говорите так, как есть — "спасибо, у меня все хорошо" или "сегодня дела идут плохо".

Подруги общаются. Фото: Freepik

"Это было не трудно"

Эта фраза может натолкнуть собеседника на мысль, что его просьба была для вас надоедливой. Он будет чувствовать себя виноватым за то, что вы отрывались от собственных дел. Лучше сказать "был рад помочь тебе".

"Очень жаль, что я не могу помочь"

Часто, чтобы не отказывать напрямую люди используют эту фразу. Однако лучше просто честно объяснить причину отказа, чтобы человек не почувствовал, что к нему просто относятся равнодушно.

Коллеги общаются. Фото: Freepik

"Возможно"

После такой фразы собеседник сразу потеряет всякий интерес к продолжению диалога. Лучше скажите сразу то, что вы думаете. Не оставляйте неопределенность.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы постоянно говорят несчастные люди.

Также мы рассказывали о том, какие слова могут разрушить даже самые крепкие отношения.