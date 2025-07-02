Фрази, що можна почути від нещасної людини — вони програмують на невдачі

Сумна дівчина. Фото: Freepik

Наші слова — це більше, ніж просто набір букв. Вони дійсно можуть програмувати людину на невдачі чи нещастя, тож варто знати, яких фраз краще уникати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Фрази нещасних людей

"Що є, те є"

Ці слова можуть сигналізувати про те, що ви змиритесь з усім. Такі слова — не про прийняття ситуації, а про підписання вироку самому собі.

"У мене нічого не виходить"

Чим більше ви будете це говорити, тим більша ймовірність, що саме так й буде. Такі слова програмують вас на невдачу ще до того, як ви спробуєте щось зробити.

Засмучений чоловік. Фото: Freepik

"У чому сенс?"

Така фраза свідчить про відчай людини, яка ні в чому не бачить змісту. Краще сказати, що ви продовжуєте йти далі, аби побачити сенс, який відкриється сам собою.

"Я в порядку, просто втомився"

Не тільки тілу, а й душі важливо відновлюватись. Не варто прикривати емоційні проблеми звичайною втомою. Така фраза повністю приховує вашу самотність, смуток чи стрес, але вони нікуди не діваються.

"Ніхто мене не любить"

Такі слова свідчать про глибоку невпевненість у собі. Ця фраза програмує на те, що вас дійсно ніхто не буде любити та серйозно сприймати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка одна фраза поставить на місце токсичну людину.

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