Фразы, которые можно услышать от несчастного человека — они программируют на неудачи

Грустная девушка. Фото: Freepik

Наши слова — это больше, чем просто набор букв. Они действительно могут программировать человека на неудачи или несчастье, поэтому стоит знать, каких фраз лучше избегать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Фразы несчастных людей

"Что есть, то есть"

Эти слова могут сигнализировать о том, что вы смиритесь со всем. Такие слова — не о принятии ситуации, а о подписании приговора самому себе.

"У меня ничего не получается"

Чем больше вы будете это говорить, тем больше вероятность, что именно так и будет. Такие слова программируют вас на неудачу еще до того, как вы попытаетесь что-то сделать.

Расстроенный мужчина. Фото: Freepik

"В чем смысл?"

Такая фраза свидетельствует об отчаянии человека, который ни в чем не видит смысла. Лучше сказать, что вы продолжаете идти дальше, чтобы увидеть смысл, который откроется сам собой.

"Я в порядке, просто устал"

Не только телу, но и душе важно восстанавливаться. Не стоит прикрывать эмоциональные проблемы обычной усталостью. Такая фраза полностью скрывает ваше одиночество, грусть или стресс, но они никуда не деваются.

"Никто меня не любит"

Такие слова свидетельствуют о глубокой неуверенности в себе. Эта фраза программирует на то, что вас действительно никто не будет любить и серьезно воспринимать.

Напомним, ранее мы писали о том, какая одна фраза поставит на место токсичного человека.

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