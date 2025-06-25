Яка фраза поставить на місце токсичну людину — хитрий психологічний прийом

Двоє чоловіків розмовляють. Фото: Freepik

Токсичні люди можуть оточувати вас вдома, на роботі чи навіть в колі друзів. Варто знати, як спілкуватись з ними, аби припинити неприємно розмову одразу ж. Всього одна фраза допоможе поставити таку людину на місце.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Що сказати токсичній людині

Токсичну людину можна впізнати одразу ж. Вона постійно всім незадоволена та намагається принизити інших людей. Їдкі коментарі та недоречне хамство — це звичайна поведінка токсичної особистості.

Аби не стати жертвою токсичного співрозмовника, скажіть всього одну фразу. Аб'юзера такі слова виб'ють з колії та змусять знітитись. Це хитрий психологічний прийом справді працює, тож якщо ваш токсичний співрозмовник намагається образити вас, скажіть йому таке:

"Хм-м-м, цікава думка".

Хлопець та дівчина розмовляють. Фото: Freepik

Промовляйте цю фразу аж занадто задумливо, а після цього переведіть розмову на іншу тему. Такі слова застануть токсичну людину зненацька та змусять почуватись спантеличеною, адже ви не погодилися з його думкою, не продемонструвавши ні агресії, ні будь-яких інших емоцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази можуть витягнути людину з емоційної прірви. Вони змінюють все.

Також ми розповідали про те, яка одна фраза відкриє вам очі на стосунки. Вона розкаже про партнера все.