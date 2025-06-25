Яка фраза поставить на місце токсичну людину — хитрий психологічний прийом

Одна фраза, яка поставить токсичну людину на місце
Токсичні люди можуть оточувати вас вдома, на роботі чи навіть в колі друзів. Варто знати, як спілкуватись з ними, аби припинити неприємно розмову одразу ж. Всього одна фраза допоможе поставити таку людину на місце.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Що сказати токсичній людині
Токсичну людину можна впізнати одразу ж. Вона постійно всім незадоволена та намагається принизити інших людей. Їдкі коментарі та недоречне хамство — це звичайна поведінка токсичної особистості.
Аби не стати жертвою токсичного співрозмовника, скажіть всього одну фразу. Аб'юзера такі слова виб'ють з колії та змусять знітитись. Це хитрий психологічний прийом справді працює, тож якщо ваш токсичний співрозмовник намагається образити вас, скажіть йому таке:
- "Хм-м-м, цікава думка".
Промовляйте цю фразу аж занадто задумливо, а після цього переведіть розмову на іншу тему. Такі слова застануть токсичну людину зненацька та змусять почуватись спантеличеною, адже ви не погодилися з його думкою, не продемонструвавши ні агресії, ні будь-яких інших емоцій.
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