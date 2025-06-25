Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Одна фраза, яка поставить токсичну людину на місце

Одна фраза, яка поставить токсичну людину на місце

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 06:55
Яка фраза поставить на місце токсичну людину — хитрий психологічний прийом
Двоє чоловіків розмовляють. Фото: Freepik
Ключові моменти Що сказати токсичній людині

Токсичні люди можуть оточувати вас вдома, на роботі чи навіть в колі друзів. Варто знати, як спілкуватись з ними, аби припинити неприємно розмову одразу ж. Всього одна фраза допоможе поставити таку людину на місце.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Що сказати токсичній людині

Токсичну людину можна впізнати одразу ж. Вона постійно всім незадоволена та намагається принизити інших людей. Їдкі коментарі та недоречне хамство — це звичайна поведінка токсичної особистості.

Аби не стати жертвою токсичного співрозмовника, скажіть всього одну фразу. Аб'юзера такі слова виб'ють з колії та змусять знітитись. Це хитрий психологічний прийом справді працює, тож якщо ваш токсичний співрозмовник намагається образити вас, скажіть йому таке:

  • "Хм-м-м, цікава думка".
Що сказати токсичній людині
Хлопець та дівчина розмовляють. Фото: Freepik

Промовляйте цю фразу аж занадто задумливо, а після цього переведіть розмову на іншу тему. Такі слова застануть токсичну людину зненацька та змусять почуватись спантеличеною, адже ви не погодилися з його думкою, не продемонструвавши ні агресії, ні будь-яких інших емоцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази можуть витягнути людину з емоційної прірви. Вони змінюють все.

Також ми розповідали про те, яка одна фраза відкриє вам очі на стосунки. Вона розкаже про партнера все.

психологія поради фраза токсичні стосунки спілкування
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації