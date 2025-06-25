Какая фраза поставит на место токсичного человека — хитрый психологический прием

Одна фраза, которая поставит токсичного человека на место
Токсичные люди могут окружать вас дома, на работе или даже в кругу друзей. Стоит знать, как общаться с ними, чтобы прекратить неприятный разговор сразу же. Всего одна фраза поможет поставить такого человека на место.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Что сказать токсичному человеку
Токсичного человека можно узнать сразу же. Он постоянно всем недоволен и пытается унизить других людей. Едкие комментарии и неуместное хамство — это обычное поведение токсичной личности.
Чтобы не стать жертвой токсичного собеседника, скажите всего одну фразу. Абьюзера такие слова выбьют из колеи и заставят сникнуть. Этот хитрый психологический прием действительно работает, поэтому если ваш токсичный собеседник пытается оскорбить вас, скажите ему следующее:
- "Хм-м-м, интересная мысль".
Произносите эту фразу слишком задумчиво, а после этого переведите разговор на другую тему. Такие слова застанут токсичного человека врасплох и заставят чувствовать себя озадаченным, ведь вы не согласились с его мнением, не продемонстрировав ни агрессии, ни каких-либо других эмоций.
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