Какая фраза поставит на место токсичного человека — хитрый психологический прием

Двое мужчин разговаривают. Фото: Freepik

Токсичные люди могут окружать вас дома, на работе или даже в кругу друзей. Стоит знать, как общаться с ними, чтобы прекратить неприятный разговор сразу же. Всего одна фраза поможет поставить такого человека на место.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что сказать токсичному человеку

Токсичного человека можно узнать сразу же. Он постоянно всем недоволен и пытается унизить других людей. Едкие комментарии и неуместное хамство — это обычное поведение токсичной личности.

Чтобы не стать жертвой токсичного собеседника, скажите всего одну фразу. Абьюзера такие слова выбьют из колеи и заставят сникнуть. Этот хитрый психологический прием действительно работает, поэтому если ваш токсичный собеседник пытается оскорбить вас, скажите ему следующее:

"Хм-м-м, интересная мысль".

Парень и девушка разговаривают. Фото: Freepik

Произносите эту фразу слишком задумчиво, а после этого переведите разговор на другую тему. Такие слова застанут токсичного человека врасплох и заставят чувствовать себя озадаченным, ведь вы не согласились с его мнением, не продемонстрировав ни агрессии, ни каких-либо других эмоций.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы могут вытащить человека из эмоциональной пропасти. Они меняют все.

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