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Головна Психологія Три фрази українською, у яких більшість робить помилки

Три фрази українською, у яких більшість робить помилки

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 06:55
Найпоширеніші кальки з російської мови — більшість говорить ці фрази не правильно
Друзі спілкуються. Фото: Freepik
Ключові моменти Найпоширеніші помилки у фразах українською мовою

Більшість українців роблять помилки в поширених фразах, навіть не усвідомлюючи це. Така тенденція спричинена калькуванням з російської мови.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Найпоширеніші помилки у фразах українською мовою

"Велике дякую!"

Ця фраза ніби то звучить гарно, однак так говорити не правильно. В українській мові дієслову можна надати додаткову характеристику не завдяки прикметнику, а завдяки прислівнику. Тобто не яке "дякую", а як "дякую". Відтак, правильно буде сказати "красно дякую" або ж "сердечно дякую".

Помилки в українських фразах
Хлопець та дівчина говорять. Фото: Freepik

"Моє День народження"

Це одна з найпоширеніших помилок. В українській мові слово "день" — це іменник чоловічого роду. Відтак він може бути лише "мій". Тому правильно буде сказати "мій День народження".

"Я рахую, що…"

Це ще одна поширена помилка, яку ми часто чуємо. Така фраза — калькований дослівний переклад з російської мови – "я считаю, что…". Однак в українській мові слово "рахувати" стосується тільки обрахунку чогось, наприклад, грошей. Якщо ж ви хочете висловити свою думку, правильно буде сказати "я вважаю, що..." або ж "я міркую, що...".

Нагадаємо, раніше ми писали про дві фрази Омара Хайяма, які пояснюють, чому можуть зруйнуватись навіть міцні стосунки.

Також ми розповідали про те, які фрази можуть витягнути людину з емоційної прірви та побороти депресію.

українська мова цікаві факти мова помилки спілкування
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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