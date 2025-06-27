Найпоширеніші кальки з російської мови — більшість говорить ці фрази не правильно

Друзі спілкуються. Фото: Freepik

Більшість українців роблять помилки в поширених фразах, навіть не усвідомлюючи це. Така тенденція спричинена калькуванням з російської мови.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Найпоширеніші помилки у фразах українською мовою

"Велике дякую!"

Ця фраза ніби то звучить гарно, однак так говорити не правильно. В українській мові дієслову можна надати додаткову характеристику не завдяки прикметнику, а завдяки прислівнику. Тобто не яке "дякую", а як "дякую". Відтак, правильно буде сказати "красно дякую" або ж "сердечно дякую".

Хлопець та дівчина говорять. Фото: Freepik

"Моє День народження"

Це одна з найпоширеніших помилок. В українській мові слово "день" — це іменник чоловічого роду. Відтак він може бути лише "мій". Тому правильно буде сказати "мій День народження".

"Я рахую, що…"

Це ще одна поширена помилка, яку ми часто чуємо. Така фраза — калькований дослівний переклад з російської мови – "я считаю, что…". Однак в українській мові слово "рахувати" стосується тільки обрахунку чогось, наприклад, грошей. Якщо ж ви хочете висловити свою думку, правильно буде сказати "я вважаю, що..." або ж "я міркую, що...".

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