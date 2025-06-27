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Главная Психология Три фразы на украинском, в которых большинство делает ошибки

Три фразы на украинском, в которых большинство делает ошибки

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 06:55
Распространенные кальки из русского языка — большинство говорит эти фразы не правильно
Друзья общаются. Фото: Freepik
Ключові моменти Самые распространенные ошибки во фразах на украинском языке

Большинство украинцев делают ошибки в распространенных фразах, даже не осознавая это. Такая тенденция вызвана калькированием с русского языка.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Самые распространенные ошибки во фразах на украинском языке

"Велике дякую!"

Эта фраза вроде бы звучит красиво, однако так говорить не правильно. В украинском языке глаголу можно придать дополнительную характеристику не благодаря прилагательному, а благодаря наречию. То есть не какое "дякую", а как "дякую". Следовательно, правильно будет сказать "красно дякую" или "сердечно дякую".

Помилки в українських фразах
Парень и девушка говорят. Фото: Freepik

"Моє День народження"

Это одна из самых распространенных ошибок. В украинском языке слово "день" — это существительное мужского рода. Поэтому он может быть только "мой". То есть правильно будет сказать "мій День народження".

"Я рахую, що..."

Это еще одна распространенная ошибка, которую мы часто слышим. Такая фраза — калькированный дословный перевод с русского языка — "я считаю, что...". Однако в украинском языке слово "рахувати" касается только обсчета чего-то, например, денег. Если же вы хотите выразить свое мнение, правильно будет сказать "я вважаю, що..." или же "я міркую, що...".

Напомним, ранее мы писали о двух фразах Омара Хайяма, которые объясняют, почему могут разрушиться даже крепкие отношения.

Также мы рассказывали о том, какие фразы могут вытащить человека из эмоциональной пропасти и побороть депрессию.

украинский язык интересные факты язык ошибки общение
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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