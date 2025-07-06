Фрази, що зроблять стосунки щасливими — вони допоможуть жити в гармонії

Хлопець та дівчина посміхаються. Фото: Freepik

Є один секрет, який допоможе зберегти стосунки здоровими та гармонійними. Варто лише запам'ятати кілька фраз, які згладять будь-який конфлікт.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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"Забудьмо про це"

Навчіться прощати одне одного та забувати образи. Не варто просто все тримати в собі й звинувачувати в помилці партнера при першій же сварці, оскільки це призведе тільки до погіршення стосунків.

"Вибач, будь ласка"

Не варто у стосунках доводити, хто більше правий чи хто сильніший. Навчіться просити вибачення одне в одного та визнавати свої помилки. Це допоможе зберегти повагу одне до одного.

Закохана пара. Фото: Freepik

"Тобі допомогти?"

Пропонуйте допомогу навіть в елементарних речах. Не повчайте, а спробуйте зробити самотужки те, що не виходить у партнера. Це покаже вашу підтримку та повагу.

"Що ти думаєш з цього приводу?"

Важливо вміти чути одне одного. Виявляйте інтерес до своєї половинки та щодня питайте її думку навіть за елементарні речі.

"Що б я без тебе робила (робив)?"

Вашій другій половинці важливо усвідомлювати, що ви її цінуєте. Нагадуйте про це при кожному слушному випадку. Це допоможе зберегти відвертість у стосунках.

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