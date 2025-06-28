Найкращі стрічки про любов та стосунки — варто побачити хоча б раз

Дівчина дивиться кіно. Фото: Freepik

Фільми про кохання — це не просто стрічки, а справжня терапія. Вони можуть показати всі складнощі, з якими стикаються пари, та наштовхнути на важливі роздуми.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Кращі фільми про любов

"Після кохання" (2020)

Після смерті чоловіка жінка дізнається, що він мав іншу родину. Фільм показує справжні "сліпі зони" у стосунках. Адже часто партнери живуть в рожевих окулярах та сліпо довіряють другій половинці. Це кіно вчить знаходити новий сенс у житті навіть після зради коханої людини.

"Білий комірець"(2009)

Ця стрічка — про історію давно розлученого подружжя, що раптом знову починає зближуватись. Виявляється, кохання може спалахнути знову, навіть коли здається, що все пройшло назавжди. Важливо тільки бути чесними перед собою.

"Перед північчю" (2013)

Справжня робота над стосунками починається тоді, коли стикаються очікування, травми та розчарування партнерів. Джессі і Селін разом вже багато років, й реальність вже не здається такою романтичною, як колись.

"45 років" (2015)

Правда може вилізти на поверхню навіть через десятиліття. Цей фільм розповідає історію пари, яка готується до річниці шлюбу, і в цей час чоловік отримує листа з минулого. Чи може простий папірець зруйнувати зрілі стосунки?

"Міст у Медісон" (1995)

Раптове глибоке почуття до фотографа-мандрівника змушує головну героїню постати перед важким вибором — емоції чи обов'язок. Цей фільм — про справжню зрілу пристрасть.

Якщо ви шукаєте для себе нові сенси та інсайти, обов'язково подивіться ці стрічки. Вони допоможуть розібратись у почуттях та побудувати щасливі стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми має обов'язково подивитись кожна жінка.

Також ми розповідали про кращі серіали для тих, хто боїться будувати серйозні стосунки.