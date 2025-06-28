Лучшие ленты о любви и отношениях — стоит увидеть хотя бы раз

Девушка смотрит кино. Фото: Freepik

Фильмы о любви — это не просто ленты, а настоящая терапия. Они могут показать все сложности, с которыми сталкиваются пары, и натолкнуть на важные размышления.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Лучшие фильмы о любви

"После любви" (2020)

После смерти мужа женщина узнает, что он имел другую семью. Фильм показывает настоящие "слепые зоны" в отношениях. Ведь часто партнеры живут в розовых очках и слепо доверяют второй половинке. Это кино учит находить новый смысл в жизни даже после измены любимого человека.

"Белый воротничок" (2009)

Эта лента — об истории давно разведенных супругов, которые вдруг снова начинают сближаться. Оказывается, любовь может вспыхнуть снова, даже когда кажется, что все прошло навсегда. Важно только быть честными перед собой.

"Перед полуночью" (2013)

Настоящая работа над отношениями начинается тогда, когда сталкиваются ожидания, травмы и разочарования партнеров. Джесси и Селин вместе уже много лет, и реальность уже не кажется такой романтичной, как прежде.

"45 лет" (2015)

Правда может вылезти на поверхность даже спустя десятилетия. Этот фильм рассказывает историю пары, которая готовится к годовщине брака, и в это время мужчина получает письмо из прошлого. Может ли простая бумажка разрушить зрелые отношения?

"Мост в Мэдисон" (1995)

Внезапное глубокое чувство к фотографу-путешественнику заставляет главную героиню встать перед трудным выбором — эмоции или долг. Этот фильм — о настоящей зрелой страсти.

Если вы ищете для себя новые смыслы и инсайты, обязательно посмотрите эти ленты. Они помогут разобраться в чувствах и построить счастливые отношения.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы должна обязательно посмотреть каждая женщина.

Также мы рассказывали о лучших сериалах для тех, кто боится строить серьезные отношения.