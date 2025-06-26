Які знаки Зодіаку будуть нещасними разом — навіть не починайте стосунки

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Деякі пари не можуть побудувати щасливі стосунки, навіть якщо між ними є почуття. Вони ніби й кохають одне одного, але не можуть почути та знайти спільну мову. Є три пари знаків Зодіаку, яким варто триматись якнайдалі одне від одного.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Рак та Стрілець

Цей союз майже приречений на провал. Рак — це людина, що мріє про стабільність та домашній затишок. А от Стрілець прагне відкривати нові горизонти та з головою пірнати у пригоди. Через це скандали будуть в такій парі звичною справою. Один з партнерів буде намагатись побудувати родинне гніздо, а інший — розправити крила.

Пара свариться. Фото: Freepik

Лев та Козеріг

Лев прагне уваги та визнання. Такі люди дуже яскраві та почувають себе королем сцени. А от Козеріг — це стриманий стратег, що прагне все контролювати. Він обожнює дисципліну та намагається зробити це частиною стосунків. На початку ці знаки Зодіаку справді можуть захоплюватись одне одним. Однак згодом вони обоє захочуть стати лідерами в парі. Все що на них чекає — боротьба за владу, критика, холод та образа.

Близнюки та Скорпіон

Така пара навряд чи зможе побудувати щасливі стосунки, адже Близнюки — це людина, яка живе в моменті, любить жартувати та фліртувати. А от Скорпіон — це інтуїтивний, пристрасний та ревнивий знак Зодіаку. Швидко в такій парі почнуться конфлікти. Один з партнерів буде прагнути до глибини, а інший — поверхневості.

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