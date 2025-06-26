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Главная Психология Нет шансов на счастье — каким знакам Зодиака не стоит быть вместе

Нет шансов на счастье — каким знакам Зодиака не стоит быть вместе

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 20:25
Какие знаки Зодиака будут несчастными вместе — даже не начинайте отношения
Мужчина и женщина. Фото: Freepik
Ключові моменти Знаки Зодиака, которые не будут счастливы в паре

Некоторые пары не могут построить счастливые отношения, даже если между ними есть чувства. Они вроде и любят друг друга, но не могут услышать и найти общий язык. Есть три пары знаков Зодиака, которым стоит держаться подальше друг от друга.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Знаки Зодиака, которые не будут счастливы в паре

Рак и Стрелец

Этот союз почти обречен на провал. Рак — это человек, мечтающий о стабильности и домашнем уюте. А вот Стрелец стремится открывать новые горизонты и с головой нырять в приключения. Поэтому скандалы будут в такой паре обычным делом. Один из партнеров будет пытаться построить семейное гнездо, а другой — расправить крылья.

Знаки Зодіаку, які не будуть щасливі в парі
Пара ссорится. Фото: Freepik

Лев и Козерог

Лев стремится к вниманию и признанию. Такие люди очень яркие и чувствуют себя королем сцены. А вот Козерог — это сдержанный стратег, который стремится все контролировать. Он обожает дисциплину и пытается сделать это частью отношений. В начале эти знаки Зодиака действительно могут восхищаться друг другом. Однако впоследствии они оба захотят стать лидерами в паре. Все что их ждет — борьба за власть, критика, холод и обида.

Близнецы и Скорпион

Такая пара вряд ли сможет построить счастливые отношения, ведь Близнецы — это человек, который живет в моменте, любит шутить и флиртовать. А вот Скорпион — это интуитивный, страстный и ревнивый знак Зодиака. Быстро в такой паре начнутся конфликты. Один из партнеров будет стремиться к глубине, а другой — поверхностности.

Напомним, ранее мы писали о том, мужчины каких знаков Зодиака — лучшие семьянины.

Также мы рассказывали о том, как выбрать идеального партнера для себя по знаку Зодиака.

психология знаки Зодиака любовь отношения
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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