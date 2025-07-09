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Главная Психология Вещи, о которых нельзя говорить с мужем — лучше промолчать

Вещи, о которых нельзя говорить с мужем — лучше промолчать

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 18:40
О чем не стоит говорить мужчине — табу для тех, кто хочет построить счастливые отношения
Женщина и мужчина говорят. Фото: Freepik
Ключевые моменты О чем нельзя говорить мужчине

Многие считают, что, чтобы создать счастливые отношения, женщине стоит быть полностью откровенной с мужчиной. Однако на самом деле есть вещи, о которых лучше не говорить.

Об этом пишет Ukr.Media.

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О чем нельзя говорить мужчине

Измена в предыдущих отношениях

Не говорите мужу о том, что вы изменяли в прошлых отношениях, какими бы ни были причины этого. Такая правда только подорвет доверие к вам и посеет сомнения.

Интерес со стороны друга

Разумнее будет решить этот вопрос самостоятельно и ничего не говорить мужчине. Дайте понять общему знакомому, что вас не интересует никто кроме любимого, и закройте эту тему.

Про що не можна говорити чоловікові
Женщина говорит с мужчиной. Фото: Freepik

Увлечение кем-то другим

Не стоит вслух говорить о том, что вам что-то нравится в другом парне. Даже если дело касается чего-то элементарного, например, симпатичной рубашки. Лучше сдержать такие эмоции, чтобы не задеть чувства любимого.

О том, что подруга изменяет мужу

Если мужчина узнает о том, что ваша близкая подруга изменяет своему партнеру, он может усомниться и в вас. Особенно, если вы не осуждаете такое поведение.

Предложение встречи от коллеги

Лучше не говорите об этом мужчине, если не хотите, чтобы он нервничал и ревновал вас. Даже если вы сразу же отвергли это предложение, сомнения у партнера могут остаться.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы отталкивают людей от вас.

Также мы рассказывали о том, какие фразы должны использовать все пары — они укрепят отношения.

психология советы фраза отношения психология отношений
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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