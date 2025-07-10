Неочевидные ошибки, которые лишат вас интима — из-за этого гаснет страсть

Из-за чего исчезает интим — ошибки, что убивают страсть в паре
Со временем удерживать страсть в отношениях становится все труднее. Интим уже не кажется таким же интересным, как раньше, а партнеры теряют ту самую искру, которая вспыхивала при одном прикосновении друг к другу.
Новини.LIVE рассказывают о причинах этого.
Ошибки, которые лишат вас интима
Не красивое белье
У обоих партнеров всегда должно быть красивое белье. Не держите его на особый случай, а сами делайте его себе каждый день. Соблазнительный комплект вызовет желание у мужчины, а красивые боксерки привлекут внимание женщины. Более того, вы сами будете получать удовольствие от красивого белья на себе.
Ссоры на ровном месте
Не может быть такого, что днем вы ссоритесь из-за всего, а вечером у вас появляется безумная страсть друг к другу. Мелкие недоразумения портят все, в том числе и интимную жизнь. Научитесь решать конфликты сразу и не затягивать ссоры. Оба партнера должны научиться закрывать глаза на то, что не является для них принципиальным.
Сравнивать партнера с другими
Перестаньте говорить партнеру о том, каким хорошим был ваш бывший. В большинстве случаев это приведет лишь к тому, что мозг выдвинет логическую теорию — если я хуже, пусть найдет лучшего. Хвалите своего партнера и подчеркивайте его сильные стороны. Это поможет сохранить теплые отношения надолго.
Напомним, ранее мы писали о том, почему женщина может долго избегать интимных отношений.
Также мы рассказывали о том, как соцсети повлияли на интимную жизнь большинства пар.
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