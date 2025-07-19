Что сделает брак крепче — два неожиданных фактора

Влюбленная пара вступает в брак. Фото: Freepik

Как выяснили исследователи, есть некоторые факторы, снижающие риск развода пар. Они способствуют долговременным отношениям и могут сделать союз по-настоящему счастливым.

Об этом пишет "Радио Трек".

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Ученые проанализировали более десяти тысяч супружеских пар, чтобы понять, что может сохранить брак и сделать его счастливым. Выявили два основных фактора. Для многих они стали неожиданными.

Совместные дети

Несмотря на разные мнения, ученые все же пришли к выводу о том, что больше всего укрепить семью могут дети. Такие пары значительно реже разводятся или же после расставания снова сходятся.

Дети могут быть именно той "волшебной таблеткой", которая спасет чувства. Общие проблемы и переживания сближают партнеров и заставляют их идти бок о бок.

Влюбленная пара. Фото: Pexels

Разница в доходах

Еще один неожиданный вывод исследователи сделали относительно финансов. Как оказалось, во многих семьях отношения крепче, если есть существенная разница в доходах. При этом, не важно, кто именно зарабатывает больше — мужчина или женщина.

Это объясняют тем, что различие в доходах обычно заставляет партнеров конкретно разделить обязанности. Кто-то зарабатывает, а кто-то занимается бытом. Из-за этого возникает меньше споров и недоразумений.

Напомним, ранее мы писали о том, что стоит обсудить, чтобы сблизиться с партнером.

Также мы рассказывали о том, почему между некоторыми парами исчезает страсть.