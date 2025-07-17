Правила здорової сварки у стосунках — як зберегти любов

Пара свариться. Фото: Pexels

Сварки є в кожній парі, тож не варто розцінювати конфлікти, як щось критично погане. Варто просто розуміти, як вчасно зупинитись та не образити партнера. Це допоможе зберегти почуття.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Не ображати одне одного

Звичайно, під час сварки можна злитись. Однак тримайте себе в руках і не переходьте на образи, аби не зіпсувати стосунки.

Сказати причину злості

Не думайте, що партнер сам здогадається про те, що ви відчуваєте. Навчіться говорити відверто та заявляти про невдоволення прямо.

Жінка та чоловік сваряться. Фото: Pexels

Не виносити все за межі дому

Злитись на партнера можна, але не розповідайте всім деталі ваших скандалів. Поради тих, хто не бачить ситуації із середини, можуть лише все зіпсувати.

Не забувати про хороше

Під час сварки можна злитись одне на одного, але не варто забувати про все, що було до того. Пам'ятайте не лише погані, а й хороші вчинки партнера.

Пам'ятати про те, коли вас прощали

Ви можете відчувати злість під час сварки, але згадайте про ті моменти, коли ви не мали рації, а партнер вас пробачив. Це допоможе уникнути серйозних проблем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що має спробувати кожна пара у стосунках.

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